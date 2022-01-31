İbrahim Akın'dan Altay yönetimine sitem dolu açıklama

Altay'da görevine son verilen Sportif Direktör İbrahim Akın, ayrılış süreci ile alakalı olarak Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na ve yönetime tepki gösterdi. Akın, “Başkan Özgür Ekmekçioğlu, ayrılığı yüz yüze tebliğ etmek yerine kulüp personelini telefon ile arayıp ve hoparlörden bana durumu iletmeyi uygun gördü” dedi. Akın, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile fotoğraf paylaştığı için de yönetim ve başkandan tepki gördüğünü söyledi.

Altay'da, dün itibariyle Sportif Direktör İbrahim Akın'ın görevine son verilerek yerine Tuna Üzümcü getirilmişti. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve son 5 sezonda futbolcu olarak 3. Lig ve 2. Lig şampiyonluğu yaşayan, daha sonra altyapı direktörlüğü ve son olarak sportif direktörlüğe getirilen İbrahim Akın, ayrılığın üzerine sosyal medya hesabından sitem ve tepki dolu bir açıklama yayımladı.

“Altay menajerlere yem edilemeyecek kadar köklü değerlere sahip bir kulüptür”

Açıklamasına, “Altaylı olmak Cumhuriyet değerleri, ahlaki değerler, temiz ve yalnızca kulübün menfaatleri doğrultusunda çalışmak demektir” sözleriyle başlayan İbrahim Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 5 senede bu değerlere bağlı kalarak yeri geldi tek başıma, yeri geldi kulüp içerisinde gerçek Altaylıların destekleriyle mücadelemi sürdürdüm. En ufak bir çıkar gözetmeksizin dönem dönem yapılan yanlışlara sessiz kalmadığım için işimle tehdit edildim. Çünkü Altay menajerlere yem edilemeyecek kadar köklü değerlere sahip bir kulüptür. Bu doğrultuda verdiğim mücadeleyle hep dikkat çektim.”

“Mustafa Denizli hocayla fotoğraf paylaştığım için başkan ve yönetimden tepki aldım”

Sportif Direktör olarak göreve devam ettiği sezonda her şeyin yolunda giderken futbolculara ödemelerinin yapılmadığını belirten Akın, “Takımdaki motivasyona zarar verildi. Geçmişte yapılan hatalı transferlerin, neredeyse hiç forma giymemiş futbolculara ödenen yüksek meblağlı anlaşmaların bedelini Süper Lig kadar kritik ve önemli bir parkurda transfer cezası alarak ödedik. Altay'ımızın efsanelerinden biri olan Mustafa Denizli hocayla fotoğraf paylaştığım için başkan ve yönetimden tepki aldım. Taraftarımızla olan samimiyetim nedeniyle defalarca uyarı aldım, taraftara laf taşımakla suçlandım. Çünkü gerçekten Altaylı olmanın ne demek olduğunu bilmeyen koltuk sevdalıları için taraftar sadece bir araçtı, asla bir bütün olarak görmezler” diye konuştu.

Ayrılış sürecine tepki gösterdi

Altay'dan gönderiliş sürecine de değinen İbrahim Akın, “Bir gece önce, pazar 10.30'da kulübe gelmem söylendi. Zaten takımla birlikte Antalya kampına gönderilmeyişimden sonucun bu olacağına dair eminliğimi koruyordum. Fakat beş sene boyunca bu kulübe emek vermiş, 3. Lig'de gelmiş, sonraki süreçlerde kulübünün menfaatleri doğrultusunda hareket etmiş biri olarak karşılaştığım durumu yapabileceklerini düşünmezdim. Kulübe gittiğimizde karşımda yalnızca 1 yönetici vardı. Bana yola artık benimle devam etmeyeceklerini, yeni yüzlere ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ardından Özgür Ekmekçioğlu durumu yüz yüze tebliğ etmek yerine kulüp personelini telefon ile arayıp ve hoparlörden bana durumu iletmeyi uygun gördü. Ben de kendisine bu kararı açıklarken burada olması gerektiğini söyledim” ifadelerini kullandı.

İbrahim Akın, son olarak, Altay'ın değerlerine sahip çıktığını ve elinden geleni yaptığından dolayı içinin rahat olduğunu vurgulayarak, “Kulübümüzün mevcut durumundan dolayı ilerleyen günlerde yaşadıklarımı ayrıntılı olarak anlatacağım. Altay, Altaylılarındır” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.