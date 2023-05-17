İbrahim Akın'dan Altay'a ziyaret

Altay'ın alt yapısından yetişen İbrahim Akın, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik heyeti ve oyuncuları ziyaret etti.

Altay'ın alt yapısından yetişen ve yıllarca siyah-beyazlı formayı terleten İbrahim Akın, İzmir temsilcisinin Gaziemir'de bulunan Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne giderek maddi sıkıntılara ve puan silme cezalarına rağmen ligde kalmayı başaran teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti. Oyuncularla tek tek selamlaşan Akın, futbolcularla sohbet etti.

39 yaşındaki eski futbolcu, sonra antrenmanı da takip etmeyi ihmal etmedi.

İbrahim Akın, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyip iki şampiyonluk yaşamıştı.