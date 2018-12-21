İbrahim Tatlıses AK Parti'ye artık resmen üye

Bölge'den milletvekili aday adayı olan, ancak aday gösterilmeyen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'den AK Parti'ye üye oldu.

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti İzmir 1. bölgeden milletvekili aday adayı olan ancak o dönemde partiye üyeliği bulunmayan sanatçı İbrahim Tatlıses, başvurusunu AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığına verdi. Üyelik formunu dolduran Tatlıses, 'meslek' bölümüne, 'ses sanatçısı' yazarken, 7 çocuğunun bulunduğunu belirtti. Narlıdere İlçe Teşkilatı'nın başvuruyu kabul etmesi ile Tatlıses, AK Parti'ye resmen üye oldu.