İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: “2023 yılbaşını huzurla, güvenle beraber yaşayacağız”

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İzmir Valiliğinde düzenlenen “Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri” konulu toplantıya başkanlık etti. Erdil, valilikte gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla güvenlik önlemlerini yakından takip etmek ve vatandaşların daha güvenli ve huzur içerisinde yeni yıla geçişi için sahada görevde olduklarını söyledi.

Bakan Soylu'nun da sahada olduğunu ifade eden Erdil, "Yardımcıları olarak biz de çalışıyoruz. Bu vesileyle bugün de güzel İzmir'deyiz. Sayın Valimizle birlikte birkaç yeri ziyaret edeceğiz. Görev başındaki arkadaşlarımızı izleyeceğiz. Onlarla birlikte olacağız" dedi.

Yeni yılın ülke için ve topyekun insanlık için iyi geçmesi temennisinde bulunan Erdil, "Bugün, bu gece için özellikle Türkiye genelinde kolluk kuvvetlerinden 31 bin ekip, 189 bin 200 küsur personelimiz, güvenlik personelimiz, emniyetten müdürlüğümüzden jandarma genel komutanlığına, sahil güvenlik komutanlığımızdan kolluk kuvvetlerimize hepsi alanda olacaklar" diye konuştu.

Türkiye genelinde üç gün boyunca güvenlik önlemleri aldıklarını aktaran Erdil, sözlerini şöyle sürdür"30 Aralık - 2 Ocak arasında üç günlük süre içerisinde yine önlemleri üst düzeyde alacak arkadaşlarımız. Bu doğrultuda 2023 yılbaşını huzurla, güvenle beraber yaşayacağız. 2023 yılının ülkemiz için, topyekûn insanlık için daha güzel bir gelecek inşa etmek, umut ve bereket inşa etmek için iyi geçmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.