İçme suyu göletleri geldi, hayvancılık yeniden canlandı

Önceki yıllar susuzluk nedeniyle sürülerini yüzlerce kilometre uzağa taşımak zorunda kalan Menemen Telekler Mahallesi'ndeki çiftçiler artık neredeyse vazgeçmek zorunda kaldıkları hayvancılığa yeniden sarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in “Başka bir tarım mümkün” vizyonu doğrultusunda üreticiye desteğini sürdürüyor. Kırsalda süt üretim kapasitesini ve hayvancılık faaliyetlerini artırmak amacıyla küçükbaş ve manda hibe eden, yem desteği veren Büyükşehir, su ihtiyacını karşılayamadığı için sürüsünü kilometrelerce uzağa taşımak zorunda kalan çiftçilere de el uzattı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu meralarda et ve süt üretimini yükseltmek ve beslenme maliyetini azaltmak amacıyla yeni içme suyu göletleri açılırken, kırsalda yer alan göletler temizlendi ve genişletilerek aktif hale getirildi. Geçimini hayvancılık yaparak sürdüren çiftçiler ise geleceğe umutla bakmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 2019 ve 2020 yıllarında kırsalda 83 adet hayvan içme suyu göleti hizmete alındı.

Yeni göletler geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, 2021 yılında 15 yeni hayvan içme suyu göleti daha açacaklarının müjdesini vererek, “Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ile birlikte yaptığımız çalışmalar doğrultusunda kuraklıktan en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen tarım ve hayvancılığa desteğimizi sürdüreceğiz. İş makineleri ve ekiplerimiz kırsal alanda bir yandan mevcut göletlerin bakımını, temizliğini ve genişletme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan topografik ve jeolojik koşulları uygun arazilerde ihtiyaç doğrultusunda yeni hayvan içme suyu göletleri açmaya devam edecek” diye konuştu.

"Bandırma'ya gidiyorduk"

Üreticiler, hayvanlarının su ihtiyacını göletlerden karşılayabilmekten dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesini bu çalışmalarından ötürü teşekkür eden Telekler Mahallesi Muhtarı Yüksel Güleç, “Köyümüzdeki göletler yetersizdi. Hayvanlarımızın sayısı fazla olduğu için yazın ortasında suyumuz bitiyordu. 280 kilometre uzaklıktaki Bandırma'ya sürümüzü taşıyıp yazı orada geçiriyorduk. Halkımız susuzluktan dolayı hayvancılık yapamaz duruma gelmiştik. Gençlerimiz başka işler bulmak durumunda kalıyordu. Şu an suya kavuştuk. Su demek hayat demektir. Bizim için su bu köye yapılan yatırımdır” dedi.

Büyükşehir'e teşekkür

Telekler'de küçük yaşlardan beri hayvancılıkla geçimini sağlayan Ahmet Ayhan ise duygularını şöyle özetledi:

"Başkanımızdan, belediye çalışanlarından Allah bin kez razı olsun. Susuzluktan dolayı sürümü 280 kilometre ötedeki Bandırma Ovası'na kamyonla taşıyor, yazı orada geçiriyordum. Sonra zor olduğu için bu işi azalttım. Bazı zamanlarda da taşıma suyu ile sürümün su ihtiyacını karşıladım. Bu sene su sıkıntısı olmayacak. Bu gölet dolduğu zaman bize yeter de artar bile."

Bozalan Mahallesi Muhtarı Ahmet Akarsu ise Büyükşehir'in çalışmalarıyla göletlerinin su tutmaya başladığını ve bu suyun yaz boyunca 2-3 yıl kendilerine yeteceğini belirterek, “Taşıma suyu ile hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılıyorduk. Bize bundan daha güzel bir katkı olamaz. Fen İşlerine Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Verim arttı

Telekler Mahallesinde çiftçilik yapan Mehmet Erkal, “Susuzluk nedeniyle 10 kilometre uzaklığa Gediz Nehri'ne gece gidiyorduk. Sürüm tok gidip aç geliyor, verim düşüyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu duruma geldik. Şimdi 200-300 metre uzaklıkta hayvanlarımız su bulabiliyor” sözlerine yer verdi. Çiftçilerden gelen talep üzerine planlama yaptıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Sulama Şube Müdürü Hanifi Koçak da, “Kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında göletlerde daha fazla su tutmak için sürdürdüğümüz çalışmalar geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüye önemli katkılar sağlıyor. Su kaynaklarının daha etkin ve verimli değerlendirebilmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Göletler nerelerde yapıldı?

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2019 ve 2020 yıllarında Bergama (Alibeyli ve Gaylan), Dikili (Denizköy, Kocaoba, Demirtaş), Kınık (Arapdere) ile Menemen (Telekler'de 2 adet, Bozalan'da 2 adet), Bornova (Kayadibi, Çamiçi) mahallerinde 12 yeni içme suyu göletinin yapımı tamamlandı. Aliağa, Bergama, Bornova, Dikili, Kınık ve Menemen kırsalında yer alan toplam 71 hayvan içme suyu göletinin periyodik bakım, temizlik ve genişletme çalışmalarını da tamamlayarak kış mevsimi öncesi mevcut göletlerin su tutma kapasitesini arttırıldı. Depolama kapasitesi 3 bin ile 5 bin metreküp aralığında değişen hayvan içme suyu göletleri için 1.2 milyon liralık yatırım yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Bergama, Kınık ve Aliağa'da önümüzdeki günlerde 32 hayvan içme suyu göletinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yapacak. 2021 yılı içerisinde 15 yeni hayvan içme suyu göletinin daha yapımına başlanması planlanıyor.