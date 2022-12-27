İcradan alındı, yeniden doğdu, rekora gidiyor

Menemen Belediyesinin borçlarına karşılık haczedilen Emiralem Zeytinyağı Fabrikası, Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın çabalarıyla icradan alınarak tekrar belediyeye kazandırıldı. Yapılan yatırımla adeta yeniden doğan tesis, günde 25-30 ton aralığında zeytinyağı işleyerek 24 saat aralıksız hizmet veriyor.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, önceki yönetimin borçları dolayısıyla haczedilen ve yaklaşık 2 yıldır atıl durumda kalan Emiralem Zeytinyağı Fabrikasını yeniden üreticilerinin hizmetine açtı.

Hacizli makinelerin borcunun kapatıldığı tesise, yeni makineler alındı. Yaklaşık 3 milyon lira harcanarak adeta yeniden doğan fabrika, çevresine yapılan peyzaj çalışmalarıyla da yepyeni bir görünüme kavuştu. Günde yaklaşık 25-30 ton arası zeytinyağının işlendiği tesisin yeniden ilçe halkına kazandırılması memnuniyetle karşılandı. Tesiste ürünlerini işleten yöre halkı, Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a teşekkür etti.

Emiralem sakinlerinden Ahmet Çakır (60), “Aşağı yukarı 20 senedir bu fabrikaya zeytin getiriyorum. Kapanması hepimizi üzmüştü. Allah razı olsun ki Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan yeniden hizmete açtı. Çok memnunum. Emiralem halkının, Menemenlilerin bu fabrikaya sahip çıkması lazım” dedi.

Göktepe Mahalle sakinlerinden Rıfat Karakoç da, “Tesisin yeniden açılması çok güzel oldu bizim için. Çok rahat ulaşım sağlıyoruz. On numara tesis olmuş, Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bağcılar Muhtarı Mahir Ertekin ise “Burada ustalık yapıyorum. Aynı zamanda bu fabrikanın idarecisiyim. Yaklaşık, günde 25 – 30 ton arası mal işliyoruz. Tüm çevremiz buraya geliyor. Fabrikamız adeta sigorta görevi görüyor. Aydın Başkan, tesisin tekrar Menemen'e kazandırılması için olağanüstü emek verdi. Makinalar kullanılamaz haldeydi, yenileri alındı. Şu anda çok iyi ve çok yoğun çalışıyoruz. Başta Aydın Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise Emiralem Zeytinyağı Fabrikasını yeniden üreticilerin hizmetine açmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Üreticinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini bildiren Pehlivan, “Tıpkı çileğimiz, pamuğumuz, incirimiz, ıspanağımız gibi, zeytin ve zeytinyağımıza da sahip çıkıyoruz. Belediye bünyemizdeki zeytinyağı fabrikamız, üreticinin sigortası görevini görüyor. Fabrikamızda üreticiden gelen zeytinleri teslim alıyoruz. Kilosuna göre işlemlerin hepsinin ayrı ayrı sıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Kar amacı gütmeden bütün faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üretici sıktırdığı zeytinin karşılığında faturasını, makbuzunu alıyor. Zeytinyağı fabrikamızla İlçemizin ve yakın il ve ilçelerin üreticilerine hizmet vermenin huzurunu tüm ekibimizle birlikte yaşıyoruz. Menemen Belediyesi olarak el emeğinin olduğu her yerde var olmaya devam edeceğiz” dedi.