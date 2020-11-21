“İdrar kaçırma kabusunuz olmasın”

Opr. Dr. Kerman, “Bu gizlenmeden dolayı da idrar kaçırmanın habercisi hastalıkların tedavisi gecikiyor, başka hastalıklara zemin hazırlıyor” dedi.

Kişinin kendi kontrolü dışında idrarını tutamaması probleminin “idrar kaçırma” olarak tanımlandığını belirten Kent Bayraklı Tıp Merkezi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Kerman, bu durumun kişinin hayatında soruna dönüştüğünü söyledi. İdrar kaçırmanın, kadınlarda çok yaygın görülüp hayat kalitesini ciddi şekilde bozduğunu kaydeden Opr. Dr. Serhat Kerman, soruna yol açan hastalıkları sıralayarak, "İdrar yolu enfeksiyonları (sistit), beyin ve idrar torbasını çalıştıran sinirlerin, kasların bozukluk ve hasarları, zor doğumlar sonucu mesaneyi olması gerektiği pozisyonda tutan kas ve dokularda bozulma, daha önce geçirilen vajinal operasyonlar, menopoz ile beraber idrar torbasında sarkma, radyasyon tedavisi, kronik kabızlık, şeker hastalığı ve kronik solunum yolu hastalıkları idrar kaçırma sorununa yol açan hastalıklardır. İdrar kaçırma; hem sosyal hem de hijyenik zorluklara neden olarak yaşamı kısıtlar, adeta hayattan bezdirir. Etrafı rahatsız eden idrar kokusunun yanı sıra neden olduğu cinsel, psikolojik, sosyal problemler aile, iş ve toplum yaşamına büyük zararlar verir. Ülkemizde her dört kadından birinde görülen idrar kaçırma sorunu utanılması gereken bir sorun olarak görüldüğü için çoğu zaman gizlenir. Böylece idrar kaçırmanın habercisi olduğu, önemli olabilecek bu hastalıkların tedavisi gecikmekte ve başka hastalıklara zemin hazırlamaktadır. İdrar kaçırma özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlar için çok büyük bir sağlık problemidir."

Opr. Dr. Kerman, idrar kaçırmanın üç tipi olduğunu da sözlerine ekleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tiplerden biri; öksürme, ıkınma, hapşırma gibi karın içi basıncı arttırmakla beraber gerçekleşen stres tipi idrar kaçırmadır. İkincisi; Bazen nedensiz, bazen de su sesi, gülme gibi nedenlerle olan idrar kesesinin kasılması ile oluşan urge (kasılma) tipi idrar kaçırmadır. Üçüncü tip ise; şeker hastalığı ve çeşitli sinir hastalıkları nedeni ile idrar kesesinin kasılıp boşalamama nedeni ile gelişen taşma tipi idrar kaçırmadır. Utanmak, gizlemek sorunu çözmez büyütür. Bu soruna yaşayanların mutlaka bir üroloji uzmanına başvurması gerekir. Ön planda başka bir neden olabileceğinden, hastanın çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde hasta ilaç tedavisinden ve ameliyatlardan fayda değil zarar görebilir."