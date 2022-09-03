İEF'de Buca standına büyük ilgi

kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF), Buca Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü. Stantta ziyaretçilere belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen zeytin, bardacık ve Sultaniye üzümü fidanları armağan edildi.

İzmir, bu yıl Kültürpark'ta 91. İEF ile dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye ev sahipliği yapıyor. Buca Belediyesi de, eş zamanlı düzenlenen fuarlarda iki ayrı stant ile kentin tanıtımını yapıyor.

Zeytin, bardacık ve üzüm fidanı

Bir dönem Türkiye'nin en güzel üzümlerinin yetiştiği Buca'da bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağda üretim yapan Buca Belediyesi, hasadını gerçekleştirdiği üzümleri misafirlerine ikram etti. Belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen zeytin, bardacık ve Sultaniye üzümü fidanları katılımcılara armağan edilirken ziyaretçilere ayrıca anahtarlık, tohumlu kalem ve kolonya gibi hediyelik eşyalar dağıtıldı.

Minik ziyaretçiler unutulmadı

Buca Belediyesi, küçük ziyaretçilerini de unutmadı. Balon şişirme ve yüz boyama etkinlikleri de fuarın minik ziyaretçilerine birbirinden keyifli dakikalar yaşattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 11 Eylül'e kadar sürecek fuardaki stantlarına herkesi beklediklerini söyledi.