İEF'de Menderes rüzgarı

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yer alacak Menderes Belediyesi, ilçeye özgü ürünler ve simgelerle tanıtım yapacak.

6-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alacak Menderes Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. 3 numaralı hol 3016 numaralı stantta ilçeye özgü ürünler ve simgeler ziyaretçilere tanıtılacak.

Mandi Fuar'da

Menderes'in tanıtımını ise maskot Mandi yapacak. Fuar ziyaretçilerine Efemçukuru Alfons Üzümü'nü ikram edecek Mandi, boncuk ocaklarında üretilen nazar boncuklarını da hediye edecek. Ayrıca Menderes ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı broşür ile Menderes Belediyesinin yayın organı olan Menderes dergisi de ziyaretçilere ulaştırılacak.

İlçeye dair her şey

Herkesi İzmir Enternasyonal Fuarı'na ve Menderes Belediyesi standına davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “İzmir'in geçmişten bu yana dünyaya tanıtımında en büyük etkenlerden olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Menderes Belediyesi olarak biz de yer alacağız. Güzel ilçemizi tüm yanlarıyla fuarda tanıtacağız. Turizmden, doğal güzelliklere, tarım alanındaki verimliliğinden, tarihi ve kültürel varlıklara kadar her alanda tanıtımımızı gerçekleştireceğiz. Menderes standımıza gelen vatandaşlarımız Menderes'e dair her şeye ulaşabilecek” diye konuştu.