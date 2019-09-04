İESOB'dan Aliağa Kaymakamı Tekin'e ziyaret

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ve Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Aliağa Kaymakamı olarak atanan Kazım Tekin'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Başakşehir Kaymakamı iken son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aliağa Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Kazım Tekin, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ile oda başkanları Serdar Berk ve Salih Yiyitalp'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Kazım Tekin'in Aliağa'daki yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zekeriya Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her zaman iş birliğine hazır olduklarını ifade ederken, Kaymakam Kazım Tekin de ziyaretten dolayı oda başkanlarına teşekkür etti.