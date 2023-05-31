İEÜ bünyesinde hizmet veren anaokulunda ‘ön kayıt' fırsatı

Çocukların, İngilizce'nin yanı sıra İtalyanca ile tanıştığı, proje temelli okul öncesi eğitim programı ile eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladığı anaokulunda, ön kayıtlar 23 Haziran'a kadar devam edecek.

İzmir'de vakıf üniversitesine ait ilk anaokulu olan Beyaz Köşk Anaokulunda; en az lisans mezunu olan tecrübeli 4 okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişimi programından mezun 3 yardımcı öğretmen, psikologlar, hemşire, güvenlik ve hizmet elemanlarından oluşan kalabalık bir kadro görev yapıyor. İEÜ'nün Balçova'daki kampüsünün karşısında yer alan eski İzmir Konağı'nda hizmet veren anaokulu; öğrencilerine sağlıklı beslenerek büyüyecekleri, oyun temelli bir program üzerinden sanat, bilim, spor, yabancı dil gibi farklı alanlarda çalışmalar yapacakları, eğlenceli bir eğitim ortamı sunuyor. Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında tam gün hizmet veren Beyaz Köşk Anaokuluna, 2023-2024 eğitim döneminde toplam 72 öğrenci kabul edilecek.

"Sınıflarımız, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlandı"

İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu Müdürü Ezgi Oral, çocukların sağlıklı gelişimi açısından anaokulu çağında edinecekleri bilgi ve alışkanlıkların büyük önem taşıdığını söyleyerek, “Okul öncesi öğretmenliği alanında lisans ya da yüksek lisans mezunu olan, deneyimli ve kendini geliştirmiş bir kadroya sahibiz. Anaokulumuzda uygulanan tüm etkinlikler ve eğitim içerikleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Öğretim Programı Komisyonu'nda yer alan uzmanların görüşleri istikametinde hazırlanıyor. Sınıflarımız, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlandı. Sınıf kapasitelerini en fazla 18 kişi olacak şekilde düzenledik. Üniversitemizin gücünden, imkanlarından birçok alanda yararlanıyoruz. Çocuklarımızın yemek menüleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün gözetiminde hazırlanıyor. Bunun yanı sıra çocuklarımız, üniversitemizdeki laboratuvar ve atölyeleri de çeşitli etkinlikler için kullanabiliyor” dedi.

Anaokulunda okuyan çocuklara İngilizce ve İtalyanca dersi verdiklerini ifade eden Oral, “Çocuklarımızın özgüveninin ve öğrenme yeteneklerinin gelişmesi adına yabancı dil eğitimi çok önemli. Çeşitli oyunlar ve etkinlikler aracılığıyla çocuklarımızın yabancı dilde gelişmesini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra okulumuzda kum havuzu, oyun parkı ve bitki yetiştirme alanları da var. Çocuklarımız, her gün bahçemizde ve doğada zaman geçiriyor. Anaokulumuzun bahçesinin yanı sıra üniversitemizin korusunda da etkinlikler düzenliyoruz. Bazı etkinliklerimize üniversitemizdeki akademisyenlerimiz de katılıyor. Drama ve kodlama alanında sınıf öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği eğitimleri de çocuklarımız çok seviyor. Tüm bunlar; çocuklarımızın gelişimleri açısından da oldukça değerli” diye konuştu.

Çocukların gelişim süreçlerini düzenli olarak takip ettiklerini dile getiren Oral, “Okulumuzda hem ailelere hem de çocuklarımıza yönelik psikolojik destek hizmetimiz var. Psikolog eşliğinde yapılan düzenli aile görüşmeleri ile onların daima yanında oluyoruz. Bunun yanı sıra İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde görevli hemşiremiz, çocuklarımızın rutin sağlık kontrollerini ve takiplerini yapıyor. Öğretmenlerimiz, haftalık ve aylık olarak ailelerimizle raporlar paylaşıyor. Bu raporlarda yapılan etkinlikler, psikoloğumuzun önerileri, duyurular ve çocuk özelinde bilgiler yer alıyor” dedi.

Ön kayıt için sınırlı kontenjan belirlediklerini söyleyen Oral, İzmir genelinden herkesin anaokuluna başvuruda bulunabileceğini vurgulayarak, “Erken kayıt başvurularını 23 Haziran'a kadar almaya devam edeceğiz. Ön kayıt döneminde velilerimize belirli oranda indirim imkanı da sağlayacağız. İsteyen velilerimiz, anaokulumuzu gezebilir ya da bize ulaşarak istedikleri gibi bilgi alabilir. Geçen dönem, bizlerle döneme başlayan ailelerimiz, gelecek yıl için de kayıtlarını yaptırdı. Bu güveni ve memnuniyeti ilk yıldan görmek, bizi çok mutlu ediyor. Bizlere güvendikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte ailelerimizi anaokulumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.