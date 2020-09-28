İEÜ Erasmus Öğrenci Ağı Kulübüne ‘Erasmus' birinciliği

İEÜ'de eğitim gören gençlerin; ülkemize ve İzmir'e ilk kez gelen misafir öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak, şehri tanımalarını sağlamak ve Türk öğrencilerle iletişimini geliştirmek amacıyla gönüllü oluşturduğu kulüp, Türkiye'deki 42 üniversite üzerinde yapılan değerlendirmede “en iyi şube” seçildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), kendi bünyesinde kurduğu Erasmus Öğrenci Ağı (ESN) Kulübüyle dikkatleri üzerine çekti. Üniversitede eğitim gören ve Türkiye'ye gelen öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla gönüllü oluşturduğu kulüp, Türkiye'deki 42 üniversite üzerinde yapılan değerlendirmede “en iyi şube” seçilerek büyük bir başarı yakaladı. Erasmus Öğrenci Ağı Türkiye Ulusal Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ESN İEÜ, bunun yanı sıra “promosyon pratiği” alanında birinci, “web sitesi” kategorisinde ikinci, “görsel üretim” alanında da üçüncü oldu.

Kulüp Başkanı Buse Pek, sene boyunca yaptıkları çalışmalarla ön plana çıktıklarını ve önümüzdeki süreçte de farklı projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Çalışmalar için motive eden bir sonuç oldu"

Pek, “Üniversitemiz bünyesinde yer alan ‘Erasmus Student Network' adlı öğrenci kulübümüzle, bu sene de üniversitemizi Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Erasmus Öğrenci Ağı Türkiye Ulusal Kurulunda temsil ettik. Arkadaşlarımızla birlikte, geçtiğimiz yıl hem pandemiden önce hem de pandemi sürecinde yaptığımız çalışmalarla farkımızı ortaya koyduk. Sosyal medya üzerinden yaptığımız çalışmalarla, oluşturduğumuz tasarımlarla, kendimizi tanıtma yöntemimizle ve yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerle kurduğumuz etkili ve doğru iletişimle dikkatleri üzerimize çektik. Bunun sonucunda da Erasmus Öğrenci Ağı Türkiye Ulusal Kurulu tarafından ‘en iyi şube' seçildik. Bizi çok mutlu eden ve önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalar için motive eden bir sonuç oldu” dedi.

Pek, şöyle devam etti:

“Kendimize güveniyor, en iyi çalışmaları yapmak için çabalıyoruz. Bu noktada üniversitemiz de gereken imkanları bize sağlıyor. Akademisyenlerimizle ve öğrenci arkadaşlarımızla da sürekli iletişim kurarak ne tarz çalışmalar yapabileceğimizle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yaptığımız özverili çalışmaların karşılığını da alıyoruz. 2019-2020 akademik yılında Erasmus Öğrenci Ağının gönüllü bir parçası olan ve projeler geliştirerek bu ödülleri üniversitemize kazandıran arkadaşlarım; Aslıhan Doyuran, Yiğitcan Alabaş, Ece Yükselen, Batuhan Üzümcü, Damla Yıldırım, Furkan Eke, Sami Doğan, Mert Kartal ve tüm ESN üyelerimizi kutluyorum."