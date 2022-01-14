İEÜ Medical Park'a ‘Great Place to Work' sertifikası

Aynı zamanda Avrupa Kalite Vakfı tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü (EFQM) ve Uluslararası JCI Akreditasyonu'na da sahip olan İEÜ Medical Park Hastanesi, çalışan memnuniyeti kapsamında yaptığı çalışmalar ile kurum memnuniyetini de Great Place to Work Sertifikası ile tescilledi. Değerlendirme sonucunda hastane çalışanları, kurum hakkındaki deneyimlerini ‘güven, saygı, gurur, takım ruhu, hakkaniyet' başlıklarından oluşan 60 soruluk dijital ankette paylaşarak yüksek skor almayı başardı.

Kurulduğu 2011 yılından bu yana çalışan memnuniyetine oldukça önem verdiklerini dile getiren İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Uyguladığımız insan kaynakları politikaları ile çalışanlarımızın mutluluğunu ve motivasyonunu hep en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu vizyon ile önce çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlıklarını korumak için sadece onlara özel bir sigortayı hayata geçirdik. Bu sigorta ile çalışanlarımızın ve ailelerinin tüm sağlık harcamalarının tamamına yakınını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın sağlığı için ‘Sağlıklı Yaşama Davet' projesi kapsamında uzman diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan beslenme programlarını uyguluyor, projeye katılan çalışanlarımızın düzenli kontrollerini sağlıyoruz.” dedi.

İş-Özel Hayat Dengesi

Çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengesi korumak için mesai harcadıklarını belirten Kubba, “Örneğin, çalışanlarımızın çocuklarının hastalıkları için onlara özel olarak izin veriyoruz. Böylece hastalık süreçlerini gönül rahatlığı ile takip edebiliyorlar veya ilk kez okula başlayacak miniklerimizin yanında olmaları için onlara özel olarak izin veriyoruz. Sonuçta çocuğu ilk defa okula başlayacak bir ebeveynin işine odaklanmasını bekleyemeyiz. Çalışanlarımız için lojman ve ulaşım destekleri de veriyoruz. Çünkü bunlar yaşam ve iş kalitelerini yükselten detaylar. İzmir dışından hastanemize çalışmak için gelen çalışanlarımız, hastanemizin yakınında yer alan lojmanlarımızda kalabiliyorlar. Böylelikle onlara kalacak yer sorunundan kurtarıyoruz. Ulaşım için ise İzmir'in 19 farklı noktasında ikamet eden çalışanlarımızın hastaneye gidiş ve gelişlerini ücretsiz servislerimizle sağlıyoruz.” dedi.

Başarıları ödüllendiriyoruz

Çalışan motivasyonunu artırmak için bir ödül kurulu oluşturduklarını söyleyen Kubba, “Her ayın sonunda toplanan onurlandırma kurulunda alınan kararlar doğrultusunda başarı gösteren çalışanlarımıza teşekkür belgesi ve özel olarak tasarlanmış alışveriş sitesinde harcayabilecekleri puanlar veriyoruz. Onların kariyer olarak başarılarının yanı sıra akademik başarılanı da destekliyoruz. Bu anlamda yüksek lisans eğitimine devam eden ya da bir yüksek lisans programına kaydolmak isteyen çalışanlarımıza lisansüstü eğitim desteği sunuyoruz.” şeklinde konuştu