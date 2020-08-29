İEÜ, Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında

2020-2021 eğitim dönemi için öğrencilerin kayıt süreçleri devam ederken, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nin, bu yıl rekor bir doluluğa ulaştığı belirlendi. Bu yıl sınava girerek geleceklerini belirlemek adına büyük bir adım atan öğrenciler, tercihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesini öne çıkardı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bu yıl rekor bir doluluğa ulaştı. Üniversitenin rekor doluluk oranlarına ulaşmasını değerlendiren İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Bu yıl, İzmir Ekonomi Üniversitemiz'in doluluk oranı yüzde 99,6, meslek yüksek okulu doluluk oranı yüzde 97,5 olarak gerçekleşti. Bu önemli başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

"Sonuçlar hepimizin ortak başarısı"

Özellikle bu yıl için hukuk, mimarlık, işletme, iletişim ve tıp fakültelerinde yüzde 100 doluluk oranının yakalandığını belirten Özgener, "Bu kadar kısa zamanda elde edilen ciddi artış hepimizin ortak başarısı. Bu başarılı sonuçların altında, başta İEÜ mütevelli heyeti üyelerimiz, vakıf mütevelli heyet üyelerimiz, vakıf yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, İzmir Ticaret Odamızın meclis üyeleri ve üniversitemizin tüm çalışanlarının imzası bulunuyor. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar, ortak akılla belirlenen doğru stratejilerin ve alınan kararların, tek yürek olarak çalışarak hayata geçirilmesinin somut kanıtıdır” dedi.

Özgener, "Öğrencilerimizin bizlere güvenerek tercih etmesi bu yüksek oranı getirdi. Oran tabi ki önemli; ancak üniversitemizi tercih edenlerin güvenine uygun bir eğitim sağlamak daha da önemli. İzmir Ekonomi Üniversitesine duyulan yüksek güven, bizlere gelecek yıllarda yapacağımız yeni atılımlar için de motivasyon sağlıyor. Eğitim daima gelişime açık olan, daima daha iyisini hedeflemeniz gereken bir alan. Akademisyen kadromuz ve öğrencilerimizin verdiği güçle İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni her alanda daha ileriye taşıyacağız İzmir Ekonomi Üniversitesi pandemi sürecinde uzaktan eğitimi başarıyla uyguladı. Öğrencilerimize kesintisiz burs, garantili staj ve referanslı iş olanakları sağlıyoruz. Gelecekte de hepsine çok daha fazla olanak sağlamak için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle hedeflerini açıkladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin bu seneki üniversite yerleşme sonuçlarıyla da her alanda yüksek puanlı öğrencileri tarafından tercih edilmesinin, nitelikli bilimsel faaliyetin yürütüldüğü önemli bir yükseköğretim kurumu olduğunu gösterdiğinin altını çizen Özgener, iki sene önce vakıf üniversiteleri sıralamasında 30. sırada olan Bilgisayar Mühendisliğinin bu yıl beşinciliğe, 26. sırada olan Elektrik-Elektronik Bölümünün de altıncılığa yükseldiğini ifade etti.

Bir diğer başarının ise Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde yaşandığını belirten Özgener, “Bu bölüme bu sene en yüksek puanla giren öğrenci Türkiye ilk 250 içerisinde; yine bu bölüme tam burslu giren sekiz öğrencinin tamamı ise ilk bin içerisinde” şeklinde konuştu.

İEÜ Hukuk Fakültesi, Türkiye vakıf üniversiteleri arasında 8. sırada

Bu sene, Türkiye genelinde en büyük sürpriz Hukuk Fakülteleri yerleşmelerinde yaşandı. Hukuk Fakültelerine girebilmek için YÖK tarafından geçen sene uygulanan sıralamada 190 bin barajı bu yıl 125 bine çekilince, birçok nitelikli vakıf üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanını dolduramadı. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bu değişikliğin etkilerini doğru şekilde öngördüklerini ifade eden Başkan Özgener, gerekli kontenjan ayarlamalarının ivedilikle yapılarak Hukuk Fakültesini tamamıyla yüksek puanlı öğrencilerle doldurduklarını ve böylesine rekabetçi bir alanda fakültenin vakıf üniversiteleri arasındaki başarı sırasını Türkiye sekizinciliğine yükselttiklerini açıkladı.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu liderlik özelliğine sahip, donanımlı gençleri yetiştirmek için son dönemde özellikle teknolojik altyapıya yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Özgener, bunun avantajını da korona virüsü sürecinde gördüklerine dikkat çekti.

Başkan Özgener, “İzmir, yükseköğretimin yıldızı olma yolunda ilerleyen, ilgiyi üzerinde toplayan bir şehir. Üniversitemiz de bu noktada önemli bir misyon üstlendi. Eğitim kalitesi, vizyonu ve ortaya koyduğu fikirlerle fark oluşturdu. Gençlerimiz, zorlu bir sınav dönemini başarıyla geride bırakarak, hedeflerine ilerlemek için üniversitemizi tercih etti" ifadelerini kullandı.

"Uzaktan eğitimde fark oluşturduk"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise uzaktan eğitimdeki başarıya dikkat çekerek, "Türkiye'de; Blackboard Learn, Blackboard Collaborate Öğrenme Yönetim Sistemi ile Panopto Ders Kayıt ve İzleme Sistemi'ni kapsayan eğitim teknolojilerini aynı anda kullanan tek üniversiteyiz. 10 bine yakın öğrencimizin süreci sorunsuz geçirmesini sağladık. Üniversitemiz, bu anlamda fark oluşturdu. Tüm bunlar, tercih döneminde gençlerin üniversitemizi seçmesinde etkili oldu. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz, yepyeni bir hayata adım attı. Hepsi alacakları nitelikli eğitim sayesinde istedikleri alanlarda uzmanlaşacak. Daha öğrencilik döneminde hayata geçirecekleri projelerle de dikkatleri üzerine çekecek. Bugüne kadar, binlerce öğrencimizin başarısına tanık olduk. Uluslararası alanda ilk tercih edilen ve aranan isim oldular, kısa sürede zirveye ulaştılar. Kendilerinden sonra gelen nesillere cesaret verirken, bizleri de gururlandırdılar. Eminim ki, üniversitemize ilk adımlarını atacak öğrencilerimiz de bu başarılara yenilerini ekleyecek. Bizlerin iftihar kaynağı olacak" diye konuştu.