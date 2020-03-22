İEÜ ve İZTO'dan ‘korona virüs' için ortak canlı yayın

İnternet üzerinden canlı yayınlanan “Covid-19 Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı” programının konuğu, İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu oldu. Canlı yayının moderatörü İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ve izleyicilerin virüsle ilgili yönelttiği soruları detaylıca yanıtlayan Prof. Dr. Abacıoğlu, son bilimsel çalışmaların ışığında vatandaşlara hayat kurtaracak önerilerde bulundu. İzmir Ekonomi Üniversite ve İzmir Ticaret Odası, sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayın yaparak programı binlerce kişinin izlemesini sağladı. Korona virüsün yüzeyde 72 saate kadar bulaşıcı olarak kalabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Abacıoğlu, hijyen kurallarına uymanın en etkili koruyucu unsur olduğunu hatırlattı.

"24-72 saat aralığında bulaşıcı kalabiliyor"

Prof. Dr. Abacıoğlu, “Virüs, hasta kişilerin öksürmesi ile etrafa saçılan damlacıkların solunum yoluyla alınması ve bu damlacıklar ile kirlenen eşyalara dokunduktan sonra ellerin ağız ya da buruna götürülmesi ile bulaşıyor. Bu nedenle hasta kişilerin maske takarak çevrelerindeki kişileri korumaları önemli. Öksürürken kağıt mendil kullanılmalı ve mendil hemen atılmalı. Mendil yoksa dirsek içine doğru öksürülmeli. Korunma için en önemli yol, ellerin sık sık yıkanması veya alkol içeren el dezenfektanları ile temizlenmesi. Kapalı mekanlardaki yüzeyler sık sık dezenfekte edilmeli ve havalandırılmalı. Virüs, cansız yüzeylerde 24-72 saat aralığında bulaşıcı kalabiliyor. Ortak kullanılan mekanlarda, ellerin sık dokunduğu kapı kolları gibi yüzeylerin sıklıkla temizlenmesi, yayılımın engellenmesi için önemli” dedi.

“Virüsü bizler yayıyoruz”

Prof. Dr. Abacıoğlu, şöyle devam etti: “Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulmalı. Gerekli değilse seyahat edilmemeli. Unutmayalım ki virüs, kendi kendine yayılmıyor. Virüsü bizler yayıyoruz. Devletin görev verdiği kişiler dışında herkes evinde oturmalı. Hastalıkla ilgili soruları olan ya da hastalandığını düşünen kişiler, öncelikle Sağlık Bakanlığının korona virüs danışma hattı olan ALO 184'ü aramalı. Hastalık, vakaların yüzde 80'inde hafif seyrediyor. Hafif solunum yolu enfeksiyonu bulgusu olanlar, hemen hastanelere başvurmamalı. Bu önlem, hem hastanede bulaşı riskini azaltmak hem de sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak için çok önemli. Hastalığın şu anda onaylanmış bir ilacı ya da aşısı yok. İlaç ve aşı için çok sayıda çalışma ve araştırma yapılıyor. Tıp ve bilim dünyasına zaman kazandırmak için salgının hızını düşürmek zorundayız. Bunun yolu panik yapmadan, disiplinli bir şekilde resmi görevlilerin dediklerini yapmak ve kurallara uymaktan geçiyor. Sağlık çalışanlarının görevlerini layıkıyla yapmaları için anlayışlı, sabırlı, sakin ve destekleyici olunmalı. Bu salgın, Türkiye'nin değil tüm insanlığın sorunu. Ancak tüm dünya el ele verildiği takdirde sorun çözülebilir.”