İEÜ Yayınları'ndan bir eser daha

Türkiye'nin bilimsel ve toplumsal gelişimine katkı sağlayacak kalıcı eserler üretmek hedefiyle kurulan ‘İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları', ikinci kitabını piyasaya çıkardı. İEÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gençer'in hazırladığı, dijital teknolojilerin kişiler, işletmeler ve topluluklar arasındaki sosyal iletişime etkisini konu alan ‘Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi' adlı kitap okuyucularla buluştu.

Ege Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bilgi üretmenin yanı sıra akademik yaşama değer katacak projeler geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl ‘yayınevi' (İEÜ Yayınları) kurdu. Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan İEÜ Yayınları, ilk olarak ‘Kervan Köprüsü' adlı kitabı çıkardı.

Yaz döneminde 5 eser geliyor

İEÜ Yayınları; İzmir'deki ticaret hayatının gelişimini tarihsel evreleriyle anlatan Kervan Köprüsü'nün ardından, akademik anlamda da ‘Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi' adlı güçlü bir eseri bilim dünyasına kazandırdı. Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen İEÜ Yayınları, yaz döneminde 5 yeni kitabı daha piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Kitapları satın almak ya da yayın programına ulaşmak isteyen kişiler, yayin.ieu.edu.tr adresinden bilgi edinebilecek.

‘Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi' adlı kitabı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Gençer, şöyle konuştu:

“Hayatımızın her alanında kurduğumuz ya da içinde bulunduğumuz sosyal ilişkiler, insan topluluklarının ana yapısını oluşturuyor. Bu ilişkiler farklı sosyal aktörleri birbirlerine bağlarken, karmaşık bir yapıyı da beraberinde getiriyor. Yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelen dijital teknolojilerse bireylerin ve toplumların içinde bulunduğu sosyal ilişkilerin işleyişine ilişkin dev bir veri yığını oluşturuyor. Karmaşık veri yığınının içinden çıkılarak analiz edilmesi, sosyal ilişkiler ağının doğasına odaklanmamızı; insan kaynaklarından ekonomiye, sosyal psikolojiden antropolojiye kadar birçok farklı bilimsel alana kaynak oluşturulmasını sağlıyor. ‘R İstatistik Platformu'nu kullanarak hazırladığım kitap, ‘sosyal ilişkiler ağını' başarıyla yorumlamamıza aracılık ediyor.”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise Prof. Dr. Gençer'i tebrik ederek, “Yayınevimizi, Türkiye'ye bilimsel ve toplumsal anlamda katkı sağlayacak eserlerin çıkış noktası olması hedefiyle kurduk. Uluslararası alanda birçok değerli çalışmaya sahip olan akademisyenlerimizin, yayınevi aracılığıyla bilgilerini ve araştırmalarını bilim dünyasına sunmasını arzu ettik. Yayınevimiz, kısa sürede birçok önemli çalışmaya imza attı, farkını ortaya koydu. Üniversiteler; yeniliğin öncüsü olmak, yapılmayanı yapmak arzusuyla çalışmak, daima daha iyisini arzulamak zorunda. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bizim genlerimizde araştırma, merak ve başarma tutkusu var. Yayınevimizin dinamizm içinde, güçlü bir vizyonla gerçekleştirdiği çalışmalar da bunun göstergesi” dedi.