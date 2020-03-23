İEÜ'de 10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim'

Yaklaşık 10 bin öğrenci, İEÜ'nün sağladığı imkanlar sayesinde hiçbir aksama yaşamadan, eş zamanlı olarak derslerini işledi. Bir haftalık aranın ardından eğitimlerine devam etme fırsatı bulan İEÜ'lü gençler, derslerini istedikleri zaman yeniden dinleyebilecek ve akademisyenleriyle de iletişime geçebilecek.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Eğitimde mükemmellik” stratejik hedefi çerçevesinde, “Akıllı kampüs” adıyla teknoloji destekli eğitim modelini benimsediklerini söyledi. Prof. Dr. Aşkar, bu amaçla “Öğrenme Yönetim” (Blackboard Learn), “Uzaktan Canlı Öğretim” (Blackboard Collaborate) ve “Ders Video Kayıt ve İzleme” (Panopto Lecture Capture) sistemlerini tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının erişimine sunduklarını ifade etti.

“Öğrencilerimiz oldukça memnun kaldı”

Prof. Dr. Aşkar, “Üniversitemizde, Türkiye'deki çok az üniversitede bulunan üst düzey teknik altyapıya sahibiz. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecini en verimli şekilde geçirmesi amacıyla tüm çalışmalarımızı yaptık. Öğrencilerimiz, zaman kaybı yaşamadan, internet bağlantısının olduğu her mekanda dersleri dinleyebilecek, akademisyenlerimizin yönlendirmesiyle hiçbir aksama olmadan eğitimini sürdürebilecek. Derslerimize, ilk gün sorunsuz bir şekilde başladık. Öğrencilerimiz için interaktif ve eğlenceli bir ders süreci oldu. Öğrencilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Bundan sonra da böyle olacağından şüphe duymuyorum” dedi.

Sistemin avantajları neler?

İzmir Ekonomi Üniversitesinde, Öğrenme Yönetim Sistemi ile öğretim elemanları, öğrenciler ile çevrimiçi iletişim kurabiliyor. Ders sunumları, ders kitapları gibi ders materyallerini öğrencilerle paylaşabiliyor; öğrenci bazında sınav ve ödevler tasarlayabiliyor. Blackboard öğrenme yönetim sistemi ile öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin materyallerine, internet erişimi olan her ortamdan diledikleri saatte erişebiliyor. Forum, tartışma panosu gibi etkileşimli ortamlarda, öğretim elemanları ve diğer öğrenciler ile iletişim kurabiliyor. Öğretim elemanları, bulundukları her yerden sisteme bağlanarak, bu dersleri üniversite dışında da işleyebililir. Video Kayıt ve İzleme Sistemi ise, öğretim üyelerinin derslerini ve ders esnasında kullandıkları materyalleri kaydederek paylaşmalarına olanak sağlıyor. Olası bir internet bağlantısı sorununda ise canlı anlatım sırasında dersler, bu sistem üzerinden çevrimdışı kayıt yoluyla kaydediliyor. İnternet bağlantısının güçlendiği saatlerde öğrenme yönetim sistemine yüklenerek yine öğrencilerin erişimine sunuluyor.