İEÜ'lü gençlerden EXPO için mekan tasarımları

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün 9 öğrencisi, 2025 yılında Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EXPO Dünya Fuarı için 3 farklı ‘mekansal tasarım' projesi hazırladı. 30 milyonu aşkın kişinin gelmesi beklenen EXPO'da, ziyaretçilerin geniş ve konforlu alanlarda keyifle zaman geçirmesini hedefleyen gençler, uluslararası bir workshop (atölye) çerçevesinde hazırladıkları tasarımları, Japonya'daki Chiba Üniversitesi'ne sundu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı ve Araştırma Görevlisi Yasemin Albayrak Kutlay'ın gözetiminde yapılan tasarımlarda, ‘sürdürülebilirlik' ve ‘farklı kültürlerin birlikteliği' temasıyla hareket edildi. Öğrenciler; Elifnaz Kırkpınar, İlayda Uygur ve Kuzey Türkel, ‘Hayatları Birleştirmek' adlı tasarımında, Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan coğrafi konumundan ilham aldı. Gençler, farklı kültürlerden insanların kendilerini manevi olarak birlikte hissedebilecekleri bir yer oluşturmayı hedefledi. Öğrenciler, iç ve dış mekanları, ara mekanlarla zenginleştirerek yeni dijital tasarımlar oluşturmaya odaklandı.

Hatice Gök, Mehmet Deniz Özdemir ve Hasan Alp ise ‘Seslerin Kucaklanması' adlı projede, Türkiye'nin geçmişini, bugününü, geleceğini yansıtan ve çok sesliliği vurgulayan tasarımlar oluşturmayı hedefledi. Gençler, tasarımlarında doğal ve sürdürülebilir malzemeler kullanılmasına özen gösterdi. Hilal Serra Felek, Cafer Denizhan Evşen ve Osman Mert Tosun ise çalışmalarına ‘Geçmişten Günümüze Kadının Yaşamdaki Yeri' adını verdi. Öğrenciler, Türkiye'de sosyal, kültürel ve bilimsel alanda başarılı olmuş kadınların anlatıldığı bir sergi alanının da bulunduğu, üç boyutlu kilim konseptiyle açılı ve birbirine geçen mekanların yer aldığı bir projeye imza attı.

Çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Hasırcı, “Japonya'daki Chiba Üniversitesi ile 15 yılı aşkın süredir devam eden bir iletişimimiz, iş birliğimiz var. Fakülte olarak staj döneminde karşılıklı olarak öğrenci transferi de yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde; İtalya, İngiltere, Tayland ve İspanya'dan öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi olarak uluslararası workshop yapıldı. Uluslararası etkinliğe bizi, Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Prof. Dr. Kaname Yanagisawa davet etti. Süreci de Marco G. Corbella ile birlikte koordine ettiler. Yanagisawa, ayrıca Türkiye'ye gelip bizi ziyaret de etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çalışmada, Türkiye'den sadece biz yer aldık. Burada hedef, Japonya'da düzenlenecek EXPO için örnek tasarım projeleri hazırlamaktı. 9 öğrencimizle birlikte, detaylı ve titiz bir çalışma yürüterek tasarımlarımızı tamamladık. Hepimizin içine sinen, güzel projeler oldu. Diğer uluslararası katılımcılar da tasarımlara ilişkin olumlu dönüşler yaptı” dedi.

Prof. Dr. Hasırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerimiz, yaptıkları başarılı tasarımlarla kendilerini ne kadar iyi yetiştirdiklerini uluslararası platformda da gösterdi. Bu açıdan çok mutlu olduk, büyük bir gurur yaşadık. Hazırlanan tüm tasarımları, detaylarıyla birlikte Chiba Üniversitesine ilettik. Japonya'da EXPO için hazırlıklar çerçevesinde bir şekilde devam ediyor. Elbette bu hazırlanan tasarımların kullanılıp kullanılmayacağına ya da bunlardan bir esinlenme olup olmayacağına biz karar veremeyiz. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar, hem kendilerini test etmeleri hem de deneyim kazanmaları açısından çok faydalı oldu. Tasarımları hazırlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

İzmir Ekonomili gençler, Uluslararası İçmimarlar Derneğinin (IFI) Dünya İç Mekanlar Günü çerçevesinde İzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlediği bir etkinlikte de hazırladığı projeleri sundu. İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Ergül, İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Burcu Yazgan ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan Hergül'ün de yer aldığı etkinlikte, önümüzdeki dönemde yapılabilecek iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulunuldu.