İEÜ'lü hukukçular Viyana'da ülkemizi temsil etti

Vis Moot'ta ülkemizi temsil etti.

Dünyanın en saygın hukuk fakültelerindeki öğrencilerle yarışan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri Arda Ataoğuz, Göktuğ Şirin ve Ömer Ateş, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmada dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası alandaki en prestijli kurgusal dava yarışması olarak gösterilen Willem C. Vis Moot'ta ülkemizi temsil eden gençler, 89 ülkeden 378 üniversitenin yer aldığı yarışmada, İzmir'deki üniversitelerden katılan tek ekip oldu.

Genç hukukçular, birinciliği Viyana Üniversitesi'ne kaptırsa da bilgi birikimleri ve sözlü savunmadaki başarılı performanslarıyla takdir kazandı. İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, yarışmaya dünya genelindeki binlerce üniversiteden çok sayıda ekibin başvurduğunu söyleyerek, “Ön elemeyi geçip Viyana'ya gitmeye hak kazanmak bile çok güzel bir başarı. Bizleri yarışmada en iyi şekilde temsil eden, gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İEÜ Hukuk Fakültesi Takımı, bu yıl 30'uncusu düzenlenen Willem C. Vis Moot adlı yarışmada; Dr. Öğretim Üyesi Ebru Akduman'ın koçluğunda, araştırma görevlileri Barış Karahan ile Afra Gürlüler'in asistanlığında mücadele etti.

London Bloomsbury Üniversitesi, Paris Dauphine Üniversitesi, Washington DC American Üniversitesi ve Edinburg Üniversitesi gibi dünyanın prestijli hukuk fakültelerinde okuyan öğrenciler ile karşılıklı tahkim duruşmalarına katılan ve Viyana'dan dönen İEÜ'lü gençler, Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar'ı da ziyaret ederek deneyimlerini paylaştı.

İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, öğrencilerin uluslararası davalarda mesleki deneyim kazanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu noktada yarışmayı çok önemsediklerini belirtti.

Prof. Dr. Uzunallı, “Öğrencilerimiz; Dr. Pascal Hachem, Av. Marcus Altenkirch, Av. Marc Labgold ve Av. Genevieve Porier gibi seçkin uluslararası hukuk bürolarının ortaklarından oluşan hakem heyetleri huzurunda iddia ve savunmalarını sundu. Öğrencilerimiz için mesleki gelişim noktasında çok değerli bir tecrübe oldu. Duruşmaların bitiminde Viyana'daki Büyükelçimiz Ozan Ceyhun'u da ziyaret ederek yarışma hakkında kendisine bilgi verdik. Fakülte olarak, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları noktasında her daim destekliyoruz. Bu teşviklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca; önümüzdeki dönemde İzmir'de kurgusal dava (pre-moot) yarışması düzenlemeyi, büyük hukuk firmaları ve şirketlerle iş birliği yapmayı da hedefliyoruz” dedi.