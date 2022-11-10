İEÜ'lü tasarımcılara Denizli'den iki ödül

Denizli İhracatçılar Birliğinin (DENİB) bu yıl ‘zamansız yolculuk' temasıyla düzenlediği 2. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasına, İzmir Ekonomili gençlerin başarısı damga vurdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Habibe Çakır, ‘Benelava' isimli koleksiyonuyla banyo tekstili kategorisinde birinci olurken, aynı bölümde eğitimini sürdüren Eda Can da ‘Peganum Harmala' adlı tasarımıyla ev tekstili kategorisinde üçüncülük elde etti.

Sektöre yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak amacıyla Denizli İhracatçılar Birliğinin (DENİB) tarafından düzenlenen ‘2. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması', Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinatörlüğünde, Ticaret Bakanlığının desteği ile gerçekleştirildi. Yarışmaya, Türkiye genelinden çok sayıda iddialı proje katılırken, jüri tarafından detaylı bir inceleme yapılmasının ardından sonuçlar belirlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2020 yılı mezunu ve Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencisi Habibe Çakır, banyo tekstili kategorisinde birinci olarak 40 bin liralık ödülün de sahibi oldu. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Eda Can da, ev tekstili kategorisinde üçüncülüğe layık görülerek 10 bin lira ile ödüllendirildi.

Tasarımlarını hazırlarken Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde yer alan ve kazıların hala devam ettiği Laodikya Antik Kentinden esinlendiğini söyleyen Habibe Çakır, “Benelava isimli koleksiyonumu; Laodikya şehrinin mimarisinden, mozaiklerinden, renklerinden ve kültürel yapısından esinlenerek hazırladım. Koleksiyonumda kullandığım desenler, şehrin mozaikleri soyutlaştırılarak oluşturuldu. Bu coğrafyanın değerlerinden beslenerek yenilikçi tasarımlar oluşturmayı hedefledim ve bunda da başarılı oldum. Ayrıca, tasarımlarımda doğal malzemeler kullandım ve sürdürülebilirlik konusunda vurgulayıcı olmak istedim. Bu ödül, önümüzdeki dönemde yapacağım çalışmalar için de bana güç ve motivasyon sağladı” dedi.

Yarışmada üçüncülüğe layık görülen İEÜ'lü Eda Can ise tasarımlarında üzerlik otunun tohum yapısından esinlendiğini ve buna ilişkin motifleri de nevresim, pike ve yastık kılıfı gibi tekstil ürünlerine işlediğini söyledi.

Eda Can, “Günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilecek, kesinlikle sentetik malzemenin yer almadığı, farklı zevklere hitap edebilecek ürünler tasarladım. Yarışmaya katılımın fazla olduğunu biliyorum. Çok sayıda güzel tasarım arasında ödüle layık görülmek, beni çok gururlandırdı. Bu yarışma, katıldığım ilk yarışmaydı ve ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.