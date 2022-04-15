İEÜ'nün 21 yıllık gururu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), kuruluşunun 21'inci yıl dönümünü uluslararası alanda başarıya ulaşan öğrenci ve mezunlarının konuk olduğu ‘21'inci Yılda Kampüsten Küresel Kariyere' adlı etkinlikle kutladı. Çevrim içi gerçekleşen programda konuşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Kısa sürede üniversitemizi, ülkemizin en nitelikli gençlerinin tercih ettiği, çok iyi bir noktaya taşıdık. Benim için başarının en önemli kıstaslarından biri de küresel ölçekte tercih edilen gençler yetiştirmek. Öğrencilerimizi, bu düşüncelerle yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

Ege Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olarak 14 Nisan 2001 tarihinde kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, eğitim yolculuğunda 21 yılı geride bıraktı. 19 bin 803 mezunu, 9 bin 815 öğrencisi ve 800'ü aşkın akademisyeniyle Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasına adını yazdıran İEÜ, 21'inci kuruluş yıl dönümünde özel bir etkinliğe imza attı. Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden İEÜ'lü 5 mezun ve 1 öğrenci, ‘21'inci Yılda Kampüsten Küresel Kariyere' sloganıyla gerçekleşen çevrim içi etkinlikte başarı hikayelerini anlattı, gençlere ilham verecek önerilerde bulundu. Moderatörlüğünü İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu'nun yaptığı etkinliğe, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Mütevelli Heyet Üyeleri Emre Kızılgüneşler ve Cemal Elmasoğlu katıldı. Program, İEÜ'nün resmi Youtube kanalından canlı yayımlandı.

“Daha iyiyi, en yeniyi istiyoruz”

Etkinlikte konuşan Başkan Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesini kısa sürede çok iyi bir noktaya taşıdıklarını söyleyerek “Daha önce, üniversiteler için bir varış noktasının olamayacağını; üniversitelerin daima daha iyiyi, en yeniyi hedeflemesi gerektiğini sıklıkla belirttim. Hedefimde, hep bu düşüncelerden ilham alan, bu bilinçle beslenen bir üniversite vizyonunu oluşturmak vardı. Üniversitemize ilişkin tüm çalışmalarımızı, gençlerimiz için kurduğumuz hayalleri de bu düşüncelerden yola çıkarak şekillendirdik. Kısa süre içerisinde üniversitemizi, ülkemizin en nitelikli gençlerinin tercih ettiği, ilgiyle takip edilen, çok iyi bir noktaya taşıdık. Lisans programları dikkate alındığında, yüzde 97.61'lik doluluk oranıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen 4'üncü vakıf üniversitesi olduk” diye konuştu.

“39 ülkede mezunumuz var”

Başarının tek ölçütünün, çok proje üretmek ya da başarı sıralamasını yükseltmek olmadığını dile getiren Başkan Özgener, “Benim için başarının en önemli kıstaslarından birisi de, küresel ölçekte tercih edilen, uluslararası rekabet gücüne sahip gençler yetiştirmek. Öğrencilerimizi, bu düşüncelerle yarınlara hazırlıyor, motive ediyoruz. Bugün 39 farklı ülkede, ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden yüzlerce mezunumuz var. Onlarla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kampüs projesi ülkemiz için de çok değerli”

Güzelbahçe'de inşa edilecek yeni kampüs projesiyle ilgili bilgi veren Başkan Özgener, şöyle devam etti: “Kampüs projemiz, sadece üniversitemiz ve şehrimiz için değil, bölgemiz ve ülkemiz için de çok değerli. Üniversitemizin konumunu daha da güçlendirecek, uluslararası alanda tercih edilirliğini artıracak yeni kampüs projemiz için ulusal bir ‘mimari tasarım yarışması' başlattık. Oluşturduğumuz 19 kişilik jüri; modern, çevreci, sürdürülebilir ve son teknolojiye uygun mimari anlayışı benimseyen projeler arasından seçim yapacak. Eğitimi bir bütün olarak görüyor, öğrencilerimizin hem sosyal yaşamda hem de kültür ve spor alanında güçlü bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bunun da ancak tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek, iyi ve donanımlı bir kampüs alanı ile mümkün olduğunun farkındayız.”

‘Kampüsİzmir' örnek oldu

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir'i başarıyla uyguladıklarını belirtti. Prof. Dr. Aşkar, “Bu modelin en önemli bileşenlerinden biri, İzmir Ticaret Odasının gücüyle hayata geçirdiğimiz ‘Garantili Staj Projesi'. Gençlerimize, eğitim aldıkları alana uygun şirketlerde staj imkanı sağladığımız, üniversitemizde edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı sunduğumuz projemizle, her gün daha fazla öğrencimize ulaşıyoruz. Şu ana kadar bizden stajyer talebinde bulunan firma sayısı 313, talep edilen stajyer sayısı da 731 oldu. Firmalardan talepler gelmeye devam ediyor. Projemize başvuran tüm öğrencilerimize, nitelikli firmalarda staj yapma imkanı sağlayacağız” dedi.

“Eğitim kalitemiz sürekli artıyor”

Teknolojik altyapıyı kullanarak eğitim kalitesinin artmasına yönelik başarılı uygulamalar yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilindiği üzere, pandemi ile birlikte ‘uzaktan eğitim' kavramı hayatımıza girdi. Üniversitemizin güçlü teknolojik altyapısı sayesinde bu duruma hızla uyum sağladık. Zorlu süreçte, her gün 11 bin kişinin kullandığı bir uygulamayı kurduk. Uzaktan eğitime, en hızlı ve sorunsuz olarak geçiş yapan üniversitelerin başında geldik. Öğrencilerimiz üzerinde yaptığımız araştırma, pandemi sürecinde bile genel tercih ve memnuniyet düzeyinin çok yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Aklı ve bilimi referans alan, öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli sorgulayan, hedeflerine ulaşmak için çalışmaktan, araştırmaktan vazgeçmeyen gençlerimizi ülkemize kazandırdık. Bundan sonra da bu hedef üzerinde birleşerek kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Mezunlar katıldı

Etkinliğe, Dubai'de yaşamını sürdüren D14.Al şirketinin kurucusu Melda Akın, New York'ta artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerine QReal isimli firmayı kuran Alper Güler, Texas'taki Driscoll Children's Hospital'ın yöneticisi Damla Eytemiz, İrlanda'daki University College Cork'ta akademisyenlik yapan Begüm Genç, Polonya'daki APTIV firmasında proje ekip lideri olarak görev yapan Pelin Yavuz, İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim ve iki okul arkadaşıyla Advoard şirketini kuran yüksek lisans öğrencisi Bekir Bostancı katıldı.