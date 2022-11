IF Wedding Fashion İzmir 22 Kasım'da açılıyor

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 22 Kasım'da Fuar İzmir'de 16. kez kapılarını açıyor. Sektörün büyük ilgi gösterdiği fuar bu yıl da ticari anlaşmaları, moda ve tasarıma yön veren etkinlikleri, birbirinden renkli defileleri ile gelinlik, damatlık, abiye sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecek.

Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından biri olan IF Wedding Fashion İzmir, 16. kez dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileriyle kapılarını açacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bu yıl daha da büyüdü. Geçen yıla oranla katılımcı sayısı artan ve yüzölçümü olarak da yaklaşık yüzde 30 büyüyen IF Wedding Fashion İzmir, Fuar İzmir'de toplam 50 bin metrekare alana sahip A ve B hollerinde düzenlenecek. Fuar 25 Kasım'a kadar sürecek.

Bu sezon satış adedi, ciro ve ihracatta pandemi öncesi rakamlarını yakalayan sektörün fuara ilgisi yoğun oldu. Fuar tamamen dolarken, IF Wedding Fashion İzmir önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem İzmir hem de ülke üretimine, ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayacak. Fuar katılımcısı ve ziyaretçisinin oluşturduğu ekonomiyle birlikte turizmden konaklamaya, ulaşımdan yiyecek içeceğe kadar birçok sektör de kazanç elde edecek.

Türkiye ve 10 ülkeden 222 katılımcı

Bu yıl Türkiye'nin dört yanından farklı şehirlerden, Amerika, Almanya, Kanada, Hong Kong gibi ülkelerin de arasında bulunduğu 10 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ve çocuk giyim ürün gruplarında faaliyet gösteren toplam 222 katılımcı fuarda yer alacak. Fuarın, binlerce yerli profesyonel ziyaretçinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki yüzü aşkın ülkeden 3 bine yakın yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapması bekleniyor. Firmaların mevcut pazarlardaki payının ve potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatın arttırılması ile ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Odası organizatörlüğünde IF Wedding Fashion İzmir ile paralel olarak üç gün sürecek iki ayrı alım heyeti programı da düzenlenecek. Alım heyeti programlarında Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden heyetler İzmir'e gelerek katılımcılarla iş görüşmeleri yapacak.

2023'ün modelleri ilk kez bu fuarda

2023 yılı koleksiyonlarının ilk kez sergileneceği IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl da birbirinden değerli mankenlerin eşliğinde, ünlü markaların ve genç yeteneklerin tasarımlarının yer alacağı ışıltılı podyumlarıyla göz kamaştıracak. Ayrıca Trunk Show alanlarında da farklı organizasyonlar düzenlenecek. Fuar çerçevesinde üç günde 18 defile yapılacak. Fuara katılan firmalar ve tasarımcılar, kendileri için özel olarak oluşturulan alanda, gelinlik ve abiye koleksiyonlarını sergileyecek.

Hasancan Meşelik'in Anthea Koleksiyonu

Tasarımcı adaylarına, profesyonel hayatlarındaki ilk defilelerini sergileme olanağı tanıyan Gelinlik Tasarım Yarışmasında geçen yıl ödül kazanan Hasancan Meşelik'in performans defilesi de modacı, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Meşelik'in, Antik Yunan'da çiçeklerin tanrıçası, çiçeklerin hanımefendisi ve aynı zamanda çiçekli manzara anlamına gelen ‘Anthea' kelimesi üzerine tasarladığı gelinlik ve abiye koleksiyonu, fuarın üçüncü günü saat 16.30'da düzenlenecek defilede beğeniye sunulacak.

Gelinlik Tasarım Yarışmasında kazanlar belli oluyor

Fuar çerçevesinde düzenlenen ve sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı amaçlayan 13. Gelinlik Tasarım Yarışması, bu yıl geleneksel modanın izlerini taşıyan yeniçağın tasarımlarını ortaya çıkarmak amacıyla ‘modaverse' temasıyla yapıldı. 170 tasarım arasından seçilen ilk 15 tasarım finalde yer aldı. Finale kalan isimler ise Anıl Bayraktar, Arife Gedik, Buse Sinem Tekin, Ceylin Hurcanlar, Defne Kacar, Dide Aksamaoğlu, Ecenur Erdoğan, Enes Yolcu, Gizem Mendi, Gülsüm Güneş, İlayda Yaşın, Nazmiye Gümüş, Oğuzhan Öndeyer, Sercan İzci ve Serkan Çınar oldu. Tasarımcılar, kısa süre içinde İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi moda tasarımcıların atölyelerinde sektör profesyonellerinin mentörlüğünde dikim sürecini tamamladı. Genç yetenekler, açılış günü düzenlenecek gala defilesinde tasarımlarını profesyonellere sunma şansı yakalayacak. Düzenlenecek tören ile ödüller sahiplerini bulacak.

Sergi ve etkinlikler

Ayrıca 15 finalistin tasarımları, fuar boyunca A Hol Fuaye Alanında sergilenecek. Fuar etkinlikleri çerçevesinde , B Hol Trunk Show alanında, 23 Kasım günü saat 16.00'da Serra Özsoy Karagülle moderatörlüğünde Moda Tasarımcısı Atıl Kutoğlu'nun konuşmacı olduğu “Moda ve Trendler üzerine söyleşi” ile 24 Kasım saat 16.00 ve 25 Kasım saat 15.00'de Berat Kayışkan'ın konuşmacı olduğu “Hazır Giyimde Dijitalleşme” başlıklı söyleşiler olacak.