İftar saatine trafikte yakalananlara sosyal mesafeli kumanya dağıtımı

İzmir'de Buca Belediyesi, görevleri nedeniyle sokakta olan veya iftar saatine trafikte yakalanan vatandaşlara orucunu açması için sosyal mesafeli olarak iftarlık paketler dağıttı.

Korona virüsü tedbirleri gölgesinde geçen Ramazan ayının ilk iftarında Buca Belediyesi, iftar saatine yolda yakalanan vatandaşları yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sokakta çalışanlara, ezanın okunmasına rağmen hala trafikte olan ve yolda orucunu açmak zorunda olan vatandaşlara iftarlık kumanyalar dağıttı. İftara yetişmek için çaba gösteren vatandaşlara ise kumanyalar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dağıtıldı. Kumanyaları bir anda karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan iftarlık paketlerde, Buca'nın sembolü üzüm paketleri de yer aldı.

Öte yandan, dağıtımların Ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.