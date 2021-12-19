İGC'den İHA Muhabiri Demir'e yönelik saldırıya kınama

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yapılan canlı yayın sırasında gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA Muhabiri Ahmet Demir'e şiddet uygulamasını kınadı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yapılan canlı yayın sırasında gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA Muhabiri Ahmet Demir'e şiddet uygulamasına dair yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kabul edilemez bir davranıştır. Akıl, insanlık dışı, basın meslek ve onuruna yakışmayan bu şiddet yalnızca bir özür dilemekle geçiştirilemez. Ankara Gazeteciler Cemiyetimiz derhal harekete geçmiş ve Gazeteciler Cemiyetinin Onur Kurulu gerekli süreci başlatmıştır.”

Ayrıca, İGC ve İzmir Medya Platformu başta olmak üzere birçok medya mensubu yaşanan olaya tepkisiz kalmayarak kınama mesajı yayımladı.