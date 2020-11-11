Iğdır'daki 7. sınıf öğrencisi Ezgi'den depremin vurduğu İzmir'e yürekleri ısıtan mektup

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı 6,6 şiddetindeki deprem sonrası ülkenin dört bir yanından İzmirli depremzedelere yardım eli uzandı. Yardımlarla birlikte gönderilen notlar ve mektuplar ise yürekleri ısıttı.

İzmir'de meydana gelen depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı, onlarca insanda evsiz kaldı. Deprem sonrası yaraların sarılmaya başlandığı kente ise Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar ulaştı. Yardımlarla birlikte ise notlar ve mektuplarda gönderildi. 7'nci sınıf öğrencisi Ezgi Mengü'nün depremzedeler için yaptığı yardım ve yazdığı mektup, Türk halkının dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir'e bin 873 kilometre uzaklıktaki Iğdır'da yaşayan Ezgi Mengü, bir mektup kaleme aldı. Ezgi Mengü depremden etkilenen yurttaşlara destek olmak için yazdığı mektubu ve 575 lira parayı depremzedelere ulaştırılmak üzere Gaziemir Belediyesine gönderdi. Depremden günler sonra enkazdan çıkarılan Elif ve Ayda'ya da duygu yüklü mektubunda yer veren Mengü, “Umut hep var” diyerek sonlandırdığı mektubunda İzmirlilere destek verdi.

Mektup başkanı da duygulandırdı

7'nci sınıf öğrencisi Ezgi Mengü'nün mektubu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı da çok duygulandırdı. “Ezgi'ye ve onu yetiştiren tüm öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum” diyen Başkan Arda, Ezgi'nin mektubunu, sosyal medya hesabından paylaştı. Arda, paylaşımında duygularını şöyle ifade etti:

“Sevgili Ezgi Mengü, Iğdır Halfeli'den yaşadığımız depremin ardından İzmirlilere biraz olsun moral verebilmek için bana bir mektup göndermiş. Gözlerim dolu dolu okuduğum bu mektupta çocuklarımızın o güzel kalbini, sevgisini, dayanışmasını gördüm. Kilometrelerce öteden acımızı paylaşan, kendi küçük ama kalbi kocaman güzel kızım Ezgi, iyi ki varsın. Mektup ile gönderdiğin 575 lirayı depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza ulaştıracağım.”