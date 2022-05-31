İğnedere, gelir getirici ağaç türleriyle kalkınacak

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması" projesi çerçevesinde, İğnedere'deki 10 hektar üzerine 5 yıl önce dikilen zeytinlik alanının kullanım hakkı, çekilen kura sonucu 34 çiftçiye verildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Hayat paylaştıkça güzel” dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması" projesi çerçevesinde, Menemen'in İğnedere Mahallesi'nde 10 hektarlık bir alanda 2017 yılında dikilen 3 bin zeytin ağacı, 34 çiftçiye düzenlenen sertifika töreni ile dağıtıldı. Törene; İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, Menemen İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kürsüye çıkan İğnedere Mahalle Muhtarı Kadir Çiftçi, “Devletimizin şefkatli elini, bu dönem her daim hissediyoruz. Bakanlığımızın mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini artırmak için yapmış olduğu Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi'ne gönül veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.

"Hayat paylaştıkça güzel"

Tüm dünyanın yaşamış olduğu Covid-19 sürecinin; tarımın, üretmenin, sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemini gösterdiğini ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bugün de devletimizin tarıma ve çiftçilerimize vermiş olduğu önemin güzel bir örneğini, İğnedere Mahallemizde yaşıyoruz. Hayat paylaştıkça güzel. Unutmayalım ki bu topraklar 6 bin yıldır tüm medeniyetlere, tüm kültürlere, tüm farklılıklarımızın doğal yaşam alanı olmuştur. Bu değerlerimizi paha biçilmez bir zenginlik olarak görüyor, bu zenginliği koruyarak, güçlendirerek gelecek nesillere ulaştırmayı kendimize görev addediyoruz. Menemen Belediyesi olarak aklı ve bilimi kılavuz edinerek, doğru projeler üreterek tarımımızı büyüteceğiz. Şahsım ve İğnedere'deki tüm çiftçilerimiz adına, yöre halkımıza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçilerimize de bereketli, bol kazançlı bir dönem diliyorum” diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü olarak orman köylülerinin daima yanında olduklarını belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise “Orköy desteklerimizin yanı sıra son 10-15 yıldır atıl durumda bulunan ormanlarımızda kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, gelir getirici ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bu çerçevesinde 2017 yılında İğnedere'deki 10 hektarlık alanda diktiğimiz 3 bin zeytin ağacını bugün çekeceğimiz kura ile 34 çiftçimizin kullanımına sunacağız. Bu tür ağaçlandırmaları yapmaktaki maksadımız ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı, bu alanlara bağımlı olarak yaşayan orman köylümüzle birlikte yönetmek, vatandaşlarımızın ormanları sahiplenmesini sağlamak ve onları yerinde kalkındırmaktır. Zeytinlik alanımızın çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Çekilen kura sonucu, 3 bin zeytin ağacının tahsisi 34 çiftçiye verildi. Program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.