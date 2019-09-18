İhracat Akademisi Anadolu'ya açılacak

Bölge ihracatının artırılması için ilk kez İzmir'de başlatılan eğitim programı, çeşitli illerdeki dernek ve ihracatçı birliklerinin isteği ile artık Anadolu'da yapılacak.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonuna (TÜRKONFED) üye federasyonlar ile bu akademi faaliyetini paylaştıklarını ve başka il ve bölgelerdeki federasyonların da kendi ihracat akademilerini kuracaklarını söyledi. İhracat Akademisinin 2018 yılındaki programının son derece başarılı olduğunu, katılan 30 kursiyerin ihracat mevzuatı, pazarlama ve diğer konularda çok yararlı bilgiler edindiğini dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise bu sene İhracat Akademisinin ikincisini gerçekleştirdiklerini, diğer ihracatçı birlikleri ile akademinin tüm programını paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

“Eğitimlerimiz Anadolu'ya yayılırsa hedefimize ulaşacağız”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, geçen yıl başlattıkları bu eğitim programı ile daha fazla ihracata yönelen firma ve girişimci oluşturmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Geçen sene çok başarılı bir dönem geçirdiklerini ve bu sene artan bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Ösen, “Ne kadar çok ihracat yaparsak o kadar çok ülkemize katkı sağlamış oluruz. Bu sebeple bu akademi son derece değerli” dedi. Geçen seneki başarıdan sonra İhracat Akademisi'ne sadece ihracatın inceliklerini öğrenmek isteyen girişimcilerden değil başka dernek ve kuruluşlardan da ilgi olduğuna dikkat çeken Ösen, “Biz de bağlı bulunduğumuz TÜRKONFED içinde diğer üye federasyonlar ile İhracat Akademisi'nin bilgilerini paylaştık. Bazı federasyonlar da önümüzdeki dönemde kendi ihracat akademilerini kuracaklar. Eğitimlerimiz Anadolu'ya yayılırsa hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

"Gençler marka oluşturmada daha başarılı olacaktır"

Ege olarak ilkleri yapmaya alışık olduklarını söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de "Biz başlattık, umarım diğer ihracatçı birlikleri de bu tür programları başlatır. Bunun için elimizdeki bilgileri paylaşmaya hazırız hatta bu eğitimleri gidip orda da yapabiliriz” dedi. Gençlerin marka oluşturmakta diğer ihracatçılardan daha başarılı olacağına dikkat çeken Eskinazi, verilen eğitimlerde ihracatçılara nasıl tanıtım yapılacağını ve güvenilirliğin nasıl sağlanacağının öğretildiğini sözlerine ekledi.

İhracat Akademisinde ihracatta başarılı isimler deneyim paylaşımında bulunuyor. İhracat Akademisi'nin ikincisinde EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EİB Organik Komitesi Başkanı Mehmet Ali Işık, İhracat Akademisi'ne katılan kursiyerlerle deneyim paylaşımında bulundu.