İhracatçılar kuru incirin kalitesini arttırmak için seferber oldu

Türkiye'nin dünya lideri olduğu, cennet meyvesi olarak nitelendirilen, geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmak için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seferber oldu.

Kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemek, kuru incirin kalitesinin arttırılması, hızlı ve sağlıklı kurutulması, sergi aşamasında yağmur yağması durumunda kuru incirlerin ıslanmasını önlemek amacıyla plastik kurutma tavası/kerevet yaptırarak üreticilere dağıttıkları bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılında 22 bin kerevet yaptırarak üreticilerle buluşturduklarını söyledi. Celep, "Aydın Ticaret Borsası ve Nazilli Ticaret Borsası yaptırdıkları biner kerevet ile projemize destek verdi. Kerevetlerin dağıtımını da Aydın ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ve destekleriyle belirlenen köylerde üreticilere ücretsiz dağıttık. Tarım ve Orman Bakanlığımıza da destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Hasat filesi ile kuru incirin toprakla bağlantısı kesilecek

Kuru incirde kalitenin artması için uzun yıllardır ekşilik böceği çekici yem tuzağı, ilek filesi, kurutma kereveti dağıttıklarını, 2020 yılında ise ilk kez hasat filesi dağıtımına başladıklarını söyleyen Celep, “Kuru incirlerin kalitesini arttırmak, hızlı kurumasını sağlamak ve yabancı madde bulaşıklığını en aza indirebilmek amacıyla hasat filesi kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. 2020 yılında bin adet hasat filesi yaptırarak üreticilere ücretsiz dağıttık. Hasat filesinin farklı bölgelerde kullanılması ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Aflatoksinli incirler 20 yıldır imha ediliyor

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2000 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı onayıyla Aflatoksinli Kuru İncirlerin İmha Projesi'ni başarıyla sürdürdüğünü anlatan Celep, süreci şöyle özetledi:

"İşletmelerde aflatoksin kontrollerinde ayıklanan incirler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı tesislerde imha ediliyor. 20 yıldır her yıl ortalama 500 bin kilogram kuru inciri insan sağlığına zarar vermemesi için toplayıp imha ediyoruz. Öte yandan kuru incir sezonu boyunca bilgilendirme broşürleri, sosyal medya paylaşımları ve SMS'lerle üreticilere ulaşıyoruz. Bu çalışmalar için 2020 yılında 1 milyon 60 bin TL bütçe kullandık."

Kuru incir ihracatı 67 bin tonu aştı

Öte yandan Türkiye, 2019/20 sezonunun başladığı 26 Eylül 2019'dan 5 Eylül 2020 tarihine kadar 67 bin 46 ton kuru incir ihraç ederek 233 milyon 452 bin dolar döviz geliri elde etti. Kuru incir ihracatı bir önceki sezonun aynı dönenimde ise 57 bin 736 ton karşılığı 222 milyon 654 bin dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktarda yüzde 16, değerde ise yüzde 5 artış kaydetti.

Almanya, 33,2 milyon dolarlık kuru incir talebiyle en fazla kuru incir ihraç edilen ülke olurken, Fransa 33,1 milyon dolarlık Türk inciri tercih etti. Listenin üçüncü basamağında ise 31,5 milyon dolarlık kuru incir ihracatıyla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. 2019-20 sezonunda Türkiye'nin kuru incir ihraç ettiği ülke sayısı 106 oldu.