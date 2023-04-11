İhracatçılar rekabetçi kur, rekabetçi enerji fiyatı istiyor

Bütün sektörlerimizin bugünkü döviz kuru ile rekabetçi olma şansı yok. Dünyada enerji fiyatları yarının altına düşerken rekabetçiliğimizi kaybettik. Enerji fiyatları yarı yarıya düşürülseydi rekabetçiliğimizi koruyabilirdik. Önemli olan rekabetçi kur rekabetçi enerji fiyatı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili sarsan deprem gününden itibaren tüm sorunlarını bir kenara bırakarak yaraları sarmaya başladıklarını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, “Oradaki meslektaşlarımızın, girişimcilerimizin ticari faaliyetlerine geri dönmeleri için çalışıyoruz. Şanlıurfa pamuğun Kahramanmaraş da ülkenin tekstil merkezi. Dolayısıyla oralarda yaşanan bütün problemler hepimizi etkiliyor. Diğer bölgelerimiz siparişleri ve talepleri karşılamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Afet bölgelerindeki fabrikalar da toparlanmaya başladı. Türkiye'nin ihtiyacı olan hammadde yarı mamulü ihracatçılarımıza sunmaya çalışacaklar” dedi.

Başkan Eskinazi, 2022 sezonunda 1 milyon tonun üzerinde rekor pamuk üretimi gerçekleştiğini pamuk ithalatının azaldığına dikkat çekerek, “Dünyadaki resesyon ve siparişlerdeki hafiflemeden dolayı pamuktaki avantajımızı da kullanamadık. Önümüzdeki günlerde dünyada piyasaların eski seyrine döneceğini, siparişlerin artacağını, kurun üzerindeki baskının azalacağını ümit ediyoruz. Bütün sektörlerimizin bugünkü döviz kuru ile rekabetçi olma şansı yok. Dünyada enerji fiyatları yarının altına düşerken rekabetçiliğimizi kaybettik. Enerji fiyatları yarı yarıya düşürülseydi rekabetçiliğimizi koruyabilirdik. Önemli olan rekabetçi kur rekabetçi enerji fiyatı” diye konuştu.

“Merkez Bankası'nın baskıları bir an evvel ortadan kalkmalı”

Jak Eskinazi, “Seçimlerde kim iktidara gelirse gelsin bizim sesimize kulak vereceğine inanıyoruz. Ülkemiz tekstil sektörüne sahip çıkmalı. Döviz kurunda ve enerji fiyatlarında iyileştirme yapılmalı. Mayıs ayında Milano'daki tekstil makineleri fuarı ITMA'ya gideceğiz. Her sene yatırım için fabrikalarımızı yenilemek için gidiyorduk bu sefer neler yapıldığını görmek için gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda siparişlerin yerine oturmasıyla bu yatırımları yapacak duruma geleceğimizi umuyoruz. Yatırımsız olmuyor, şu anda sadece sermayelerimizi korumaya çalışıyoruz. Kredi sıkıntılarımız çok fazla. Kredi musluklarının açılması şart, açılmazsa sanayici zor günler geçirecek. Merkez Bankası'nın baskılarının bir an evvel ortadan kalkmasını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

“Türkiye'nin büyüme trendinde azalma yılın ikinci yarısında netleşecek”

Genel kurul toplantısı sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türkiye ve dünya ekonomisindeki güncel gelişmeleri tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarına aktararak, “Küreselleşmede durgunluk dönemine girdik. Avrupa Yeşil Mutabakatı yakından tedariği gündeme getirecek. Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısı çağ ile uyumlu değil. Türkiye'nin sanayisinin ve tarımının büyümesi gerekiyor. Üretim deseni ile tüketim deseni arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Türkiye'nin büyüme trendinde azalma yılın ikinci yarısında netleşecek” değerlendirmesinde bulundu.

Alman tedarik yasası yürürlükte

Avukat Sevil Eskicioğlu ise Türkiye'nin moda endüstrisinde lider ihraç pazarlarından Almanya'nın uluslararası tedarik zincirlerinde insan haklarını korumaya, insan haklarına aykırılığın engellenmesine yönelik Tedarik Zinciri Kanunuyla ilgili hukuki süreçler, kanunun çerçevesi, korunan haklar, yükümlülüklerin çerçevesi, Türk şirketlerinin nasıl etkileneceği ve Avrupa Birliği (AB) Yönetmeliği hakkında sunum yaptı.