“İhracatın yıldızları” ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Gülle: “BAE'den iyi ilişkiler ve güzel haberlerle döndük”

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2020 yılında Türkiye'ye 16 milyar dolar döviz kazandıran ve ihracata büyük katkı sağlayan 58 üyesini düzenlediği törenle ödüllendirdi. Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, sabah saatlerinde Dubai'den Türkiye'ye geldiklerini ve orada yaptıkları görüşmelerde Dubai tarafının, 'Çorabından yatına kadar. Bize satacağımız her ürün için teklife açığız' dediklerini ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), tarafından Balçova ilçesinde bir otelde Türkiye'ye 16 milyar dolar kazandıran ve ihracata büyük katkı sağlayan 58 üyesini ödüllendirmek için "Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenlendi. Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, törene gelmeden önce gençlerle toplantı yaptıklarını ve onları ticarete kazandırmak adına yapılan toplantıda pandemi sürecinin unutulmamasını ve yaşanılan bu süreçten gerekli dersleri çıkarmaları gerektiklerini söylediğini ifade etti.

“2021 Türkiye için rekor yılı”

2021 yılının Türkiye için bir rekor yılı olduğunu belirten Gülle, “İhracatta aylık 20 milyar doları, yıllık bazda 200 milyar doları aşmak gibi, sene sonunda konulan 211 milyar dolar hedefini aylar öncesinden kırmak gibi ve sene sonunda çok daha büyük bir ihracat hedefini gerçekleştirmek üzere uğraşan, çalışan, gayret eden bütün ihracat ailemizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“İyi ilişkilerin karşılığını bugün Ankara'da yapılan anlaşma ile gördük”

Sabah saatlerinden Dubai'den Türkiye'ye döndüklerini anımsatan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere de değinen Gülle, “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerimiz kesintiye uğraşmıştı. Ama oluşan olumlu iklimle yaptığımız ticari heyetin karşılığında son derece iyi iliş kiler ve güzel haberlerle döndük. Siyaseten iyi ilişkilerin karşılığını bugün Ankara'da yapılan anlaşma ile gördük. Ticareten kısmına baktığımızda da gerçekten hem müteahhitlerimize hem de ihracat ailemize 'Çorabından yatına kadar. Bize satacağımız her ürün için teklife açığız' dediler. İnşallah bu teklifi en kısa zaman içinde yapacağımız ticaret heyeti ile değerlendireceğiz” diye ifade etti.

Geçen senenin koşulları iş ve ihracat olmadığı için durmuştu bugün tam kapasite şeklinde çalışıyoruz diyen Gülle, hedeflerinin cari açığı sıfırlamak olduğunu ve "ihracatla büyüme" hedefiyle emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

“İhracatta 2021 yılsonu hedefi 16 milyar dolar”

Türkiye'nin 2023 hedefinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise EİB'in 2021 yılsonu olan 15 milyar dolar ihracat hedefine 5 ay önceden ulaştığını söyledi. Eskinazi, "2021 yılsonu 16 milyar dolara yükselttiği hedefini ise haftalar öncesinden yakalayan, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanında yaptığı projelerle, atılımlarla, dünyada ilkleri gerçekleştirerek Türkiye'de İhracatçı Birlikleri arasında öncü, Ege İhracatçı Birlikleri olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, 2023 hedefinin gerçekleşmesi için eğitimden, ekonomik özgürlükten, entelektüel sermayeden uzak kalan adımların bir an önce güçlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2020'de EİB bünyesinden en fazla ihracat yapan 58 firmaya 61 ödül verilirken, en fazla ihracat yapan Pergamon birinci, Petkim ikinci, Arçelik ise üçüncü sırada yer aldı.