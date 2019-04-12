İhracatın yıldızlarına ödül

2018 yılında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye'ye 800 milyon dolar döviz kazandıran firmaların temsilcilerine ödül verildi. İhracatı yüzde 11 geliştirdiklerini aktaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2 milyar 514 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yönetimin ibra edilmesinin ardından konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin 2018 yılında yüzde 7'lik ihracat artış hızıyla ihracatını 157 milyar dolardan 168 milyar dolara çıkardığını ifade ederek, "Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış hızı yakalayarak, ihracatını yüzde 11 geliştirerek 2 milyar 514 milyon dolar ihracata imza attı" dedi.

"Kanatlı sektörümüz 1 milyar 28 milyon dolar, su ürünleri sektörümüz ise 958 milyon dolarlık ihracatla 2.5 milyar doları aşan ihracatımıza en büyük katkı sağlayan lokomotif sektörlerimiz oldu" diyen Başkan Girit, "Sektörümüzün 2018 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 514 milyon dolarlık ihracatın yüzde 40'ını Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerimiz gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği olan 234 üyemizi de tebrik ediyorum. Bizim sektörümüz katma değeri yüksek, ithal girdisi az, ihracatının büyük bölümü ülkemizde kalan bir sektör. 2,5 milyar dolar ihracatımızdan ülkemize bıraktığımız katma değerin, sanayi sektörlerimizin 2-3 katımız yaptığı ihracat rakamı ile ülkemize bıraktığı katma değere eş olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

2019 yılında ihracat yapılan ülke sayısının artacağını söyleyen Girit, "Birliğimiz 2017 yılında 102 ülkeye ihracat yapma başarısı göstermişken, 2018 yılında bu sayı 109'a yükseldi" dedi.

Genel Kurul Toplantısı sonrasında, 2018 yılında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye'ye 800 milyon dolar döviz kazandıran 30 firmanın temsilcileri ödüllerini aldı.