İhracatta öncü Denis's moda

Avrupa'nın en büyüğü ve sektörün Uluslararası Fuarcılık Endüstrisi Derneği (UFI) onaylı tek fuarı olan ‘IF Wedding Fashion İzmir', 22 Ocak'ta kapılarını 13. kez moda severler için açtı. Her yıl fuara katılarak bu büyük organizasyona destek veren Denis's Moda'nın birbirinden zarif, farklı, benzersiz ve özel tasarımlı ürünleri yine göz kamaştırdı.

28 ülkeye ihracat yapan, nişanlık, abiye ve damatlık sektöründe liderlik yapan Denis's Moda'nın kurucusu Engin Şentürk, “Bu yıl da özel koleksiyonumuzla ‘If Wedding Fashion 2019 İzmir'de dikkatler üzerimizde çevrildi. Avrupa'nın yanı sıra Afrika'dan Asya'ya ve Türki Cumhuriyetlerine kadar geniş ihracat ağımız var. Bu önemli organizasyon sayesinde ürünlerimizi daha büyük bir yelpazeye yayarak, daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

"Çok farklı etkinlikler var"

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alan ve konuk ettiği yabancı alım heyetleri ile gelinlik ve abiye sektörü ihracatına katkı sağlayan IF Wedding Fashion İzmir'in ülke ekonomisine de büyük artı değer kattığını ifade eden Şentürk, “Dünyaca ünlü modacılara, stilistlere kapılarını açan fuar, firmaların düzenlediği solo defileler, gala gecesi, genç stilistlere keşfedilme fırsatı sunan Gelinlik Tasarım Yarışmasıyla bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Sadece Türkiye ve dünyanın çeşitli şehirlerinden gelen ziyaretçiler standımızı ilgiyle ziyaret etti” diye konuştu.