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III. Çaka Bey Kitap Günleri başladı

İzmir’in Çaka Bey tarafından fethinin 938.

İzmir'in Çaka Bey tarafından fethinin 938. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen III. Çaka Bey Kitap Günleri 16 Mart Cumartesi günü Tarihi Alsancak Garı'nda başladı.


Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Cumhuriyet dönemi için kaynak teşkil eden birbirinden kıymetli akademik çalışmalara sahip olan Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları da etkinlikte İzmirli kitapseverlerle buluşacak ve etkinlik boyunca eserlere yüzde 50 indirim ile sahip olunabilecek.


120 yayınevinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çeşitli imza ve söyleşi günleri düzenlenecek. Ayrıca etkinlikte Manga, Moğollar ve İsmail Altunsaray konser verecek. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen etkinlik 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak.


Fuar, 25 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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