İki çocuk annesi hobi olarak başladı, şimdi ürünlerini dünyaya satıyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki atölyesinde, ürettiği ağaç oyması hediyelik ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerine satmayı başaran iki çocuk annesi girişimci Aysel Arslan, üç yıl önce hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını hem sanata hem de kazanca dönüştürdü.

Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi girişimci Aysel Arslan, üç yıl önce ağaç oymacılığına hobi olarak başladı. Arslan, zamanla kendini geliştirdikçe geliştirdi. Doğada kuruyan, yada yanan ağaçlara kendi becerisiyle şekil veren Aysel Arslan; lamba, sunum tabağı, kase, mumluk, şamdan gibi sayısız ürüne şekil vererek adeta sanatını konuşturuyor.

Arslan, ağaç oymacılığı ile elde ettiği ürünleri ise çeşitli pazarlarda ve internet üzerinden satışa sunuyor. Aysel Arslan'ın ürünleri ise satış yaptığı alanlarda ilgi görüyor. Emeklerinin karşılığını alan Arslan, ürünlerini ise dünyanın çeşitli ülkelerine satmayı başardı. İki çocuk annesi Aysel Arslan'ın bu başarısını ise herkesin takdirini kazandı.

Başkan Acar'da ziyaret etti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, girişimci Arslan'ı Karakuzu Mahallesi'nde ziyaret etti. Aysel Arslan ve eşi Musa Arslan, Başkan Acar'ın sürpriz ziyaretiyle şaşırdı.

Ziyarette Serkan Acar'a atölyeyi kurma aşamasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Aysel Arslan, kentti tanıtmaktan da büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

"Kadınlarımızın üretmesi, ekonomik kazanç elde etmesi bizi ayrıca mutlu ediyor"

Başkan Serkan Acar da girişimci Aysel Arslan'a teşekkür ederek, "Aliağamızın markalaşma sürecinde doğal, yöresel ve el emeği ürünler çok önemli. Aliağa'yı tarımıyla, doğa, tarih ve arkeoloji turizmiyle dünyaya tanıtırken, ahşap oymacılığı gibi el sanatlarımız bizim için büyük bir zenginlik olacak. Çalışmalarınızı en başından beri yakından takip ediyorum. Kısa sürede sadece Türkiye'ye değil, dünyanın çeşitli ülkelerine de ürünlerinizi ulaştırmanızdan büyük gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın üretmesi, ekonomik kazanç elde etmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

Aysel Arslan ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu çalışmalarıma başlamak istediğimde size ulaşmıştım. Atölyeyi kurmamda bana büyük destek oldunuz. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Kadınların üretmesine, ekonomiye katılmasına büyük destek veriyorsunuz. Aliağa'nın tanıtım çalışmalarına ben de destek vermekten büyük mutluluk duyacağım."