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İki genç kadından takside tehlikeli hareketler

İzmir’in Buca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen iki genç kadın, taksinin camından çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti.

İzmir'in Buca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen iki genç kadın, taksinin camından çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti.


Gece saatlerinde Kozağaç Mahallesi Çevik Bir Meydanı yakınlarında meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen iki genç kız taksinin camına çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti. O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşılması ile vatandaşların tepkisini çekti.

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