İki ülkeden üreticiler “kırmızı et” toplantısında buluştu

Azerbaycan'dan gelen et üreticisi 15 Azeri firma sahibi, ülkelerindeki üretimi geliştirmek için İzmirli et üreticileriyle bir araya geldi. Türkiye'deki kırmızı et üreticilerinin, aracıların ve sanayicilerin satış ve pazarlama kanalları ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla gerçekleştirilen “kırmızı et” toplantısında, Azerbaycan'ın Kuzeybatı Bölgesinde geleneksel yöntemlerle üretilen kurutulmuş etin, nasıl global bir marka haline gelebileceği hakkında görüşüldü.

Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) Azerbaycan Ofisi temsilcileri, “Azerbaycan'ın Kuzeybatı Bölgesinde Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Yerel Tarım-Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi” projesi çerçevesinde, İzmir Ticaret Odasını ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Proje Başkanı Yusuf Akhundov, Proje Koordinatörü Kerem Demirel, İZTO 8'nci Canlı Hayvan, Kanatlı, Et ve Et Ürünleri Grubu Meclis Üyeleri Ahmet Dönmezler ve Cüneyt Güleç, Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erbey Zeki Ergen, Komite Üyesi Serkan Babalık ile Azerbaycanlı sektör temsilcileri katıldı.

İzmir Ticaret Odasının tarım ve hayvancılık alanında aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, “Pandemi döneminde de gördük ki dünyanın sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya arzı her zamankinden fazla. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu konudaki kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz” dedi.

Azeri heyete, İzmir Ticaret Odasının kentte devam eden tarıma dayalı organize sanayi bölge projelerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Tanyeri sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki ülke arasındaki bilgi paylaşımı toplantılarına her zaman hazırız. Sizlerden "Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Yerel Tarım-Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi Projeniz" ile ilgili gelişmeleri ve tecrübeleri öğrenmek isteriz. Bizim projelerimizden elde ettiğimiz deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.”

"İstiyoruz ki kurutulmuş et ihracatı yapılan bir ürün haline gelsin"

Ziyaretleri çerçevesinde İzmir'in tüm köylerini gezdiklerini ve üretim tesislerini incelediklerini belirten Proje Başkanı Yusuf Akhundov, “İzmir'e yaptığımız bu ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Projemizin en önemli amacı; üreticilerimizin bilgilerini ve imkanlarını artırmak. Gıda teknolojileri açısından onlara yardımcı olmayı hedefliyoruz. Üreticilerimizin İzmir'deki modeli görüp Azerbaycan'da uygulamasını arzu ettik. Azerbaycan'ın Kuzeybatı Bölgesine mahsus, geleneksel yöntemlerle evlerde yapılan kurutulmuş eti çok meşhur. Biz istiyoruz ki, bu kurutulmuş et sadece evlerde üretilmesin, gelecek nesillere aktarılsın. İhracatı yapılan bir ürün haline gelsin. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Toplantıda FAO Türkiye'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Kerem Demirel ise “Azeri kardeşlerimizin kurutulmuş et ürünleriyle ilgili sizlerle bilgi paylaşımı yapmak istedik. Bu toplantıda bizleri ağırlayan İzmir Ticaret Odasına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantıda İzmir Ticaret Odası 8'nci canlı hayvan, kanatlı, et ve et ürünleri grubu meclis ve meslek komitesi üyeleri, ülkemizdeki ve İzmir'deki et ve et ürünleri sektörü ile ilgili bilgi ve tecrübelerini anlatarak, her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.