İki üniversiteden bilimde güç birliği

Protokol kapsamında her türlü bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen protokol törenine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe ve Prof. Dr. Adnan Kaya ile Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Arslan Örnek ve Prof. Dr. Levent Kandiller katıldı.

Ortak hedefler

Her iki üniversitenin Bilgi ve Teknoloji Transfer ofislerinin katkılarıyla gerçekleştirilen işbirliğini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Yaşar Üniversitesi olarak bilim ve bilgiyi paylaşmaya devam ediyoruz. Protokol kapsamında Katip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi tarafından AR-GE, tasarım, inovasyon, girişimcilik, teknoloji tranferi, ulusal ve uluslararası destek programları gibi alanlarda ortak etkinlik ve çalışmaların yürütülmesi hedeflendi.” bilgisini verdi.

YÖK vizyonu ile topluma katkı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise İzmir'in iki önemli üniversitesi arasında bilim alanında güç birliğine gidilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki üniversitenin kuluçka merkezlerinde yer alan girişimciler için ortak eğitim, bilgilendirme, mentörlük, yatırımcı-girişimci buluşması faaliyetlerinin düzenlenmesinin İzmir'e katma değer yaratacağını belirten Prof. Dr. Köse, “Yeni Yükseköğretim Kurulu vizyonu içinde yer alan topluma katkı misyonunun akademide vücut bulmasının en güzel örneği İzmir'in iki önemli bilim yuvasının böyle bir protokol ile güç birliğine girmesidir. İki üniversite de güçlü araştırma merkezi alt yapısına sahipler ve bu güçlerini birleştirerek sinerji oluşturma çabası içinde olduklarını gösterdiler” dedi.