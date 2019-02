İkinci Bahar, Aliağalıları kahkahaya boğdu

Aliağa Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan, "Aliağa'da Komedi Festivali" "İkinci Bahar" isimli tiyatro oyunu ile başladı. Oyunun sahnelendiği salonu tıklım tıklım dolduran Aliağalı tiyatro severler, her anı kahkaha dolu oyunu büyük bir keyifle izledi.

İspanyol yazar Alfonso Paso'nun yazdığı, Serkan Budak'ın Türkçeye uyarladığı ve yönettiği komedi türündeki "İkinci Bahar" oyun izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı. Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'ndeki oyunu; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ve Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt da tiyatro severlerle birlikte izledi.

İstanbul Temaşa Tiyatrosu'nun iki perdelik oyununda, Türk tiyatrosunun ve sinemasının sevilen oyuncuları; Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk, Emre Törün, Serkan Budak rol aldı. Ücretsiz olarak sahnelenen aşk, romantizm ve komedi dolu ‘İkinci Bahar' adlı oyunda olaylar mizahi bir dille anlatıldı. Aliağalılardan tam not alan kahkaha dolu oyun, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyuncuları başarılı performansları nedeniyle tek tek tebrik eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ve Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, oyunculara teşekkür plaketi takdim etti.

Aliağa'ya her geldiğinde bir ilgi ile karşılandığını belirten ünlü tiyatro oyuncusu Bedia Ener, "Aliağa'ya üçüncü kez geldim. Her seferinde bir tiyatro festivali için geldim. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Aliağa çok güzel bir yer. Aliağa'da tiyatro seyircisi muhteşem. Her gelişimde mutlu oldum. Bundan sonra da hep gelmeyi arzu ediyorum. Böyle güzel coşkulu seyirci varsa biz her zaman gelmek isteriz. Biz olmazsak onlar yok, seyirci olmazsa da biz yokuz" dedi.