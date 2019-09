İkinci hayatlar için yarıştı

7 kişilik Türk ekibin içinde yer alan Erdoğan, “Sadece benim ve ekibimizin değil, olimpiyatlara katılan 3 bine yakın kişinin tek derdi, tek isteği organ bağışının hayat kurtardığına dikkat çekmekti. Hepimiz kutsal bağışları artırmak için yarıştık” dedi.

Bodrum'da yaşayan Fenerbahçeli eski milli atlet Teoman Erdoğan (53) sağlık sorunları olmayan bir kişiydi. Her gün dağ bayır dolaşıp turist gezdiriyordu. Ancak 2013'te mide ağrısı, karında şişme şikayetiyle doktora gidince sorunlarının hiç de basit, geçici olmadığı ortaya çıktı. “Primier bilier siroz” tanısı koyulan Erdoğan doktor kontrolünde ilaç tedavisi gördü, her şey iyi gitti, tekrar spora başladı. Ancak 2016'ya gelindiğinde geçirdiği barsak enfeksiyonu her şeyi alt üst etti. Tanı koyulduğunda söylenen karaciğer nakli kaçınılmaz oldu. Nakil için aileden canlı donör arayışları sürerken, durumu iyice kötüleşen ve o dönemde İstanbul'da tedavi gören Erdoğan'ın şansı, kadavra listesine yazıldığı İzmir Kent Hastanesi'nden gelen telefonla döndü. Erdoğan'a kendisine uygun bir karaciğer bağışı yapıldığı söylenerek en kısa zamanda nakil için hastaneye gelmesi istendi. Nitekim bu çağrı üzerine Erdoğan soluğu Kent Hastanesi'nde aldı. Bağış karaciğer 26 Ekim 2017'de Doç. Dr. Murat Kılıç, Op. Dr. Cahit Yılmaz, Op. Dr. Rasim Farajov, Op. Dr. Zaza Iakobadze, Op. Dr. Kamil Kılıç'tan oluşan ekip tarafından Erdoğan'a takıldı. Başarılı geçen ameliyattan sonra hızla toparlanan Erdoğan normal yaşamına döndü, ardından da ara verdiği spora yeniden başladı.

En anlamlı spor oyunları

Tekrar atletizme dönmenin mutluluğunu yaşayan Erdoğan, nakilden iki yıl sonra organ bağışını ve bağış bilincini artırmak, organ naklinin önemini ortaya koyup farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Transplant Federasyonu tarafından düzenlenen oyunlara katıldı. Erdoğan, 17-24 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'nin Newcastle kentinde düzenlenen, olimpiyatlara onur konuğu olarak davet edilen Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın başkanlığındaki 7 kişilik ekipte yer alıp Türkiye'yi temsil etti. Oyunlarda 100 metre koşu, gülle atma, uzun atlama ve basketbol branşlarında katılmayı planlayan, ancak sakatlanınca bazılarına katılamayan Erdoğan, son iki yılda hayatında nelerin değiştiğini ve olimpiyatları şöyle anlattı:

Her şey ikinci hayatlar için

"10 Ekim 2013'te eşim Karen ile 10. evlilik yıl dönümümüzü kutlayacaktık. Ama o gün kendimizi doktorda bulduk. Koyulan tanının beni karaciğer nakline götüreceğini söyledi doktorum. Yıllarca ilaç tedavisiyle idare ettim ama sonra o zor süreç başladı. 7-8 ay bağışçı aramakla geçti. Durumum gittikçe kötüleşti, vücudum ilaçlara yanıt veremez hale geldi. 14 aday çıktı ama uygun bulunmadı. Her şey bitiyor derken, kutsal bağış benim hayatımı kurtardı. Kent Hastanesinden gelen müjdeyle hayatım değişti. Organ bağışı böyle değerli bir şey, beni ölümün kıyısından alıp çıkardı. İşte o andan itibaren de başta organ nakli bekleyen çocuklar için bir şeyler yapmayı kafama koydum ve bu oyunlarla harekete geçtim. Dünya Transplant Oyunları organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 1978 yılından bu yana düzenleniyor. 2019 oyunlarına biz maalesef Türkiye olarak 7 kişi katıldık. Oyunlara kalp, böbrek, karaciğer nakilli hasta, donör ve organ bağışçısı 3 bine yakın kişi katıldı. Nakilli hastalar, donörler, bağışçılar kendi kategorilerinde yarıştılar. Kalp nakli olmuş 8 yaşındaki kız çocuğu da 70 yaşındaki karaciğer nakilli hasta da yarıştı. Burada amaç madalya kazanmak, rekor kırmak değil. Hepimizin tek derdi organ bağışına dikkat çekmek, farkındalığı artırmak. Organ nakli ameliyatlarından sonra ikinci yaşamın varlığını, sağlığımıza kavuştuğumuz gibi spor bile yapabildiğimizi göstermek. Çünkü hepimiz o bağışlar sayesinde oradaydık ve bağışları artırmak için yarıştık. Türkiye olarak bu bilinci artırmak için çok daha fazla nakilli hastanın bu oyunlara katılması sağlanmalı, desteklenmeli. Bunun için de elimden geleni yapacağım. 29 Mayıs- 5 Haziran 2021 tarihleri arasında ABD Houston'da yapılacak olimpiyatlara ülke olarak daha geniş katılım için organ nakilli sporcu arayışlarına başladım. Dilerim bu hayalimizin gerçekleşmesine destek verecek sponsorlar da buluruz.”

Öte yandan, İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakil ekibinden Op. Dr. Cahit Yılmaz, kadavra donörden nakil gerçekleştirdikleri Teoman Erdoğan'ın transplant oyunlarına katılarak organ bağışı ve naklinin hayat kurtarıcı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, “Her bağış kronik organ yetmezliği hastaları için hayat demek. Bu olimpiyatlara katılan hastalar da bunun güzel bir kanıtı” dedi.