İkinci Maratonİzmir için geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve geçtiğimiz yıl İzmir tarihinde ilk kez koşulan Uluslararası İzmir Maratonu'nun ikincisi, 11 Nisan'da “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek.

Maratonİzmir'in tanıtımı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla yapıldı. Basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sporun birleştirici gücüne inanarak İzmir genelinde herkesin spora erişimini kolaylaştırmak için birçok adım attıklarını söyledi. İzmir'i dünyayla buluşturmak ve sporu il genelinde teşvik etmek için uluslararası spor organizasyonlarına özel önem verdiklerini belirten Tunç Soyer, 9 Eylül Yarı Maratonu ve 19 Mayıs Koşularını, Maraton İzmir ile taçlandırmaya devam ettiklerini dile getirdi. Geçen yıldan bu yana devam eden küresel pandeminin, spor alanında da büyük tahribata neden olduğuna dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine pandemi sebebiyle fiziksel koşuya katılamayan sporcular için düzenlenen Türkiye'nin ilk sanal koşu platformu “BizKoşarız”ı bu yıl da hayata geçireceklerini müjdeledi. Başkan Soyer, “Böylece dünyanın neresinde olursa olsun sporcuların Maraton İzmir coşkusunu yaşayabilmesine, koştuğu her kilometre için puan toplayıp ödül kazanmasına imkân sağlıyoruz” diye konuştu.

“Sayılı maratonlar düzeyine ulaşacak”

Maraton İzmir'in, kentin en önemli markalarından biri olacağına, parkur avantajı, organizasyon kalitesiyle kısa sürede 7'den 70'e herkesin koşacağı dünyadaki sayılı maratonlar düzeyine ulaşacağına yürekten inandığı da söyleyen Tunç Soyer, herkesi 11 Nisan'da Maraton İzmir'in coşkusunu yaşamaya davet etti. Soyer, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve sponsorlara teşekkür etti.

Afrikalı atletlere övgü

Soyer, geçen yıl düzenlenen maratona Afrikalı sporcuların katıldığını ve performanslarının çok iyi olduğunu belirterek, “Geçen yıl düzenlenen maraton çok güzel geçmişti. Fakat gördünüz Afrikalı atletler var. Maratona katılmak isteyenlere uyarıda bulunmak istiyorum. Tekrar düşünsünler. Çünkü felaketler. Ben de geçen yıl katılmıştım ama bu yıl bir kez daha düşüneceğim. Çünkü onlarla beraber koşmak zor olabilir. Katılacakların onların performansını göz önünde bulundurarak katılsınlar diyorum. Sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla bu koşuyu bekliyorum” dedi.

“İzmir'i sporda da üst noktalara taşıyalım”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu da atletizmin sadece bir spor olmadığını, bütün sporları bir araya getiren bir branş olduğunu belirtti. Aksu, şunları söyledi: “Sayın Tunç başkanım atletizm kökenli değil ama koşmayı sever. Bir futbolcu, basketbolcu için de bu geçerli. Koşmak kaçınılmaz bir şeydir. Eğer koşamazsanız spor yapamazsınız. Eğer spor yapamazsanız da kendinizi Tunç başkanım gibi iyi hissedemezsiniz. O bir örnektir, İzmir için de büyük bir kazanımdır. Bu yarışa verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki İzmir'de maraton var. Ve olmasını, sürdürülmesini istiyorum. Ama kendisinden bir isteğim var. Koşmayı seven insanların neden İzmir'i tercih etmeleri konusunda da bir çalışma içerisinde olmalarını kendisinden rica ediyorum. İzmir, bu yarışlar içerisinde olmalıdır. Çünkü iyi bir marat oncu bir yılda sadece üç maraton koşuyor. İyi bir maratoncunun koştuğu üç maratondan birinin İzmir olması için ben federasyon olarak canı gönülden destek vermeye hazırım. Hep beraber hareket edelim. İzmir'i sanatta olduğu gibi sporda da üst noktalara taşımaya gayret edelim.”

“Sporun tohumları saçıldı”

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ise İzmir'de sporun tohumlarının saçıldığını hedefe varıldığını, yavaş yavaş ilk meyvelerin verilmeye başlandığını söyledi. Eskici, “İzmir spor şehri, spor kenti. Olimpiyatlara aday bir şehir. 1970'li yıllarda Akdeniz Oyunları yapıldı. 2000'li yıllarda Üniversiteler Olimpiyat Oyunları yapılmış. Gerçekten sporun başkenti olabilecek bir şehir. Bu şehirde hep beraber, bakanlığımızın ve belediye imkanları ile tüm ülkenin gücünü birleştirerek millete, gençliğe, spora, sporcuya hizmet etmenin önemli olacağını düşünüyorum. Tüm bunların şehirde yaşayanlara, spor turizmine katkı vereceğini düşünüyorum” dedi.

Parkurun Karşıyaka bölümü değiştirildi

2020'deki Maratonİzmir'e katılan sporcuların görüşleri alınarak, parkur hızının daha da artmasını sağlayacak şekilde 42 kilometrelik parkurun başlangıç-bitiş ile Karşıyaka ve İnciraltı dönüş bölümünde değişikliğe gidildi. Bu yıl her iki yarışın da başlangıç noktası Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ binası önü olacak. Daha önce Karşıyaka girişindeki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'ndaki maraton geri dönüşü noktası, Bostanlı Vapur İskelesi'ne kaydırıldı. İnciraltı'ndaki dönüş noktası ise İzmir Marina önünden yapılacak. 10 kilometrelik parkurda Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ binası önünden İnciraltı yönünde yarışa başlayacak sporcular, yarışın 5'inci kilometresine denk gelen tramvay Köprü Durağı'nın önünden dönerek tek tur şeklinde başlangıç noktasında yarışı tamamlayacaklar.

Kayıtlar Maraton İzmir web sitesinde devam ediyor

“Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz” sloganıyla 11 Nisan'da düzenlenecek Maratonİzmir'e pandemi şartları nedeniyle 10 kilometrelik yarışa 750, 42 kilometrelik yarışa 450 kişilik kontenjan ayrıldı. 15 Şubat tarihinde başlayan kayıtlar www.maratonizmir.org adresinde devam ediyor. Maratonİzmir'e aktif olarak katılamayanlar ise www.bizkosariz.org adresi üzerinden kayıt oluşturarak maratonu sanal ortamda koşabilecek.