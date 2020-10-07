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İkinci ürün salatalıkta son günler

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yapılan ikinci ürün salatalıkta son günler yaşanıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan ikinci ürün salatalıkta son günler yaşanıyor.


Hava sıcaklığı nedeniyle kimi ürünlerde bozulma ve çürüme görülürken, üreticiler havanın sıcak seyretmesinin salatalığa yaradığını söyledi. Kornişon olarak da bilinen turşuluk salatalık hasadının hava şartlarına göre değiştiğini belirten üretici Özdemir Aygün, “Çiftçilerimiz, yeni ürün ekebilmek için yağış beklerken, yağmurun gecikmesi salatalığa yaradı. Salatalık hasadı yağışlarla birlikte sona erer. Bu yıl salatalık üreticisinin yüzü güldü. Şu an birinci kalite ürün 5, ikinci kalite ürün de 2 lira civarında” dedi. Hava tahminlerine göre en az 10 gün daha yağış görünmediğini belirten Aygün, “Bu yıl yağışlar gecikti. Üretici beklediği yağışı bulamadı. Salatalık hasadının 10-15 gün daha sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.


Birinci ekim salatalığın toptan 3 lira civarında alıcı bulduğunu belirten Aygün, “Bu fiyat üreticiyi memnun etmez. Bu yüzden ilk üründen umduğumuzu bulamadık. 3-5 yıldır fiyatlar yerinde sayıyordu. İkinci ürün 5 liraya kadar çıktı ama üründe de azalma var. Yağış olmazsa hasat 10 gün kadar devam eder” dedi.

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