İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin programı belli oldu

"İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi", 100 yıl önceki görkemli geçmişinden aldığı cesaretle yine İzmir'de gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Planlama Ajansının (İZPA) ev sahipliğinde düzenlenen kongre, Millet İttifakı'nın altı genel başkanını da ağırlayacak. Sivil bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden tam 100 yıl sonra geleceğin inşası yolunda ortak akıl buluşması olarak 15-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Ağustos ayında başlayan kongre hazırlık toplantıları çerçevesinde çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf temsilcilerinden oluşan dokuz paydaş buluşması gerçekleştirildi. Türkiye ölçeğinde geniş bir temsiliyet kabiliyetine sahip 180 kurumun temsilcilerinin katıldığı toplantıların ardından üç taslak beyannâme kamuoyuyla paylaşıldı. Kongrenin ikinci safhasını ise uzman toplantıları oluşturuyor. 4 Şubat'ta tamamlanacak uzman toplantılarına katılan 200'den fazla bilim insanı, akademisyen, sivil toplum ile iş dünyasının önde gelen isimleri paydaş gruplarının hazırladıkları taslak beyannâmeleri değerlendirdi. Ana kongre, Türkiye ve dünyanın saygın bilim insanları ve uzmanlarını bir araya getirecek. 70'e yakın konuşmacı, daha adil ve özgür bir geleceğin inşası için gerekli iktisat politikalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirecek. Aralarında Vandana Shiva, Bob Geldof, Michio Kaku ve Andrew McAfee gibi isimler geleceğin inşasına dair konuşmalar yapacak.

Sonuç metni nihai halini alacak

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin sonuç metni çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf temsilcilerinin kongre boyunca sürecek müzakereleri sonucunda nihai halini alacak. Kongrenin sonuç beyannâmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının iktisat politikalarının belirlenmesinde tarihi rol oynaması bekleniyor. Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanata ilişkin faaliyetler bulunuyor. Kongre boyunca siyasetçiler ve belediye başkanları da farklı etkinliklerde bir araya gelecek.

Millet İttifakı'nın altı genel başkanı geliyor

18 Şubat Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde İsmet İnönü Kültür Merkezinde düzenlenecek buluşmada Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin belediye başkanları İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katkılarını sunacak. Aynı günün akşamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde Millet İttifakı'nın ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarıyla ortak politikalar metnine ilişkin bir buluşma gerçekleşecek. Millet İttifakı'nın altı genel başkanı 19 Şubat Pazar günü İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılarak geleceğin Türkiye'sine dair birer konuşma yapacak. Ana oturumlarda ise iktisatçılar başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarının konuşmaları yer alacak. 21 Şubat Salı günü ise kongrenin nihai deklarasyonu, delegeler tarafından oylanarak kamuoyuna sunulacak.