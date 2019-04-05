"İkinin Biri" adlı oyun, bu sezonda İzmirlileri kahkahaya boğacak

Usta sanatçı Göksel Kortay'ın yönetmenliğini yaptığı, Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı çok konuşulan "İkinin Biri" adlı oyun seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken, oyun bu yılda İzmirlileri kırıp geçirecek.

Genel Sanat Yönetmenliğini Çağlar İşgören'in yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu, bugüne kadar oynadığı komedi oyunlarında gösterdiği başarı ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon da seyirciyi güldürmeye hazırlanan İkinin Biri adlı oyun, 5 Nisan Cuma gününden itibaren sahnelenmeye başlıyor. Geçtiğimiz sezon kendi rekorunu kıran oyunda, çok beğenilen sahneler kahkaha eşliğinde 38 ara alkış ile kesilirken, oyunun kadrosunda önemli isimler var.

Oyunda; Hüseyin Çur, Çağrı Turnalı, Öznur Öztürk, Gamze Aksoy, Tolga Bekmez ve Arif Yıldırım gibi isimler rol alıyor. Oyunun, nisan ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günleri Haldun Dormen Sahnesi'nde sahnelenmeye devam edeceği belirtilirken, biletlerin, Biletix ve Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nin gişesinden temin edilebileceği belirtildi.

Dört sezondur sergilenen "İkinin Biri" adlı oyun, Mesut Yar ve Okan Bayülgen'in programlarına konuk olmuştu.

Çok konuşulan oyunda ne anlatılıyor?

Oyunda, İngiltere'deki bir bakan yardımcısının eşiyle birlikte geldiği otelde, çapkınlık yapmaya kalkışmasıyla meydana gelen olaylar konu alınıyor.

Bakan yardımcısı Richard, karısıyla birlikte iş için Londra'da bir otelde kalmaktadır; fakat bakanlıktaki bir sekreterle aşk kaçamağı yapmak üzere ayrı bir oda tutar. Özel kalem müdürü George ise Richard'a yardım etmeye çalışırken, işleri iyice karıştırır. Nasıl olduğunu anlamadan kendini Richard'ın karısı Pamela ile aynı odada buluverir. Söylenen yalanlar ise oyun ilerledikçe karışıklığın dozunu giderek arttırır.