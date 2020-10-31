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İkizler, enkaz altından çıkarılmayı bekliyor

İzmir Bayraklı’da deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kaldığı düşünülen ikizlere ulaşılmaya çalışılıyor.

İzmir Bayraklı'da deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kaldığı düşünülen ikizlere ulaşılmaya çalışılıyor.


İzmir Bayraklı'da 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Buse ve İnci, enkaz altından kurtarılırken Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizlerin de enkaz altında oldukları öğrenildi. İkizlerin bulunması için yakınları sosyal medyada çağrıda bulundu.

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