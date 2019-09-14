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İklim aktivistleri Başkan Soyer'i ziyaret etti

“Sıfır Gelecek İzmir” aktivistleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti ve 20 Eylül’de gerçekleşecek küresel iklim eylemleri hakkında bilgi verdi.

“Sıfır Gelecek İzmir” aktivistleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti ve 20 Eylül'de gerçekleşecek küresel iklim eylemleri hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, gençlere birlikte iklim krizinin konuşulacağı bir piknik düzenleme önerisinde bulundu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim için boykot çağrısı yapan “Sıfır Gelecek İzmir” grubunu makamında ağırladı. İzmir'in farklı okullarından lise öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Fridays For Future (Gelecek için Cuma Günleri) İzmir Aktivistleri”, 20 Eylül'de dünyanın birçok kentinde yapılacak “Küresel İklim Boykotu” kapsamında İzmir'de yapılacak çalışmalarla ilgili Başkan Soyer'e bilgi verdi.


Gençlerin iklim konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için hayata geçirmeyi düşündükleri etkinlikler hakkında bilgi alan Başkan Tunç Soyer, gençlere birlikte iklim krizinin konuşulacağı bir piknik düzenleme önerisinde bulundu.

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