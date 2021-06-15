İl Emniyet Müdürü Aşkın: "Bu tür suçlarla mücadele çok önemli"

Operasyonla ilgili bilgi almak üzere şubeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Şubat 2021 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 3 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklanmış ve toplamda 70 adet tabanca, 376 adet tabanca fişeği ile tabanca yapımında kullanılan 33 adet tabanca sürgüsü, 32 adet tabanca irca mili ve yayı, 31 adet tabanca emniyet mandalı, 33 adet irca mili yuvası ele geçirilmişti. Genişletilen soruşturmada, silah alımı, satımı ve aracılığı suçuna karıştıkları tespit edilen hedef şüpheliler ile birlikte toplamda 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkez ilçeleri ile Ödemiş ilçesi ve Konya Beyşehir ilçesinde toplam 29 şüpheliye ait 33 ev ve 5 iş yeri adresinde 15 Haziran saat 05.30'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 23 adet tabanca bin 19 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet telsiz, 1 kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve tabanca imalatında kullanılan matkap, mengene ve kumpas ele geçirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda hedef şüphelilerden 19'u yakalanarak gözaltına alınırken, 12 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Aşkın'dan tebrik ziyareti

Operasyonla ilgili bilgi almak ve Şube Müdürlüğü personelini tebrik amacıyla Yeşilyurt'taki emniyet binasına gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Aşkın, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün ilimize yasa dışı yollarla sokulan ruhsatsız silahlarla ilgili bir çalışması oldu. Uzun süredir takip ettiğimiz bir çalışmaydı. Bugün 23 tabanca ve tüfek bu çalışmayla ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında büyük tabancaların çapına uygun çok sayıda fişek var. Bu çalışmanın son aşamasıydı. Toplamda bunlarla birlikte 140 tabanca ele geçirildi. Tabi ki bu tür suçlarla mücadele çok önemli. Bu yasa dışı yollarla ruhsata bağlanmayan silahların şehirlere girmesi, başka suçlara, insan hayatına neden olabiliyor. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. Tabi ki güzel bir çalışma oldu. Biz biliyoruz ki her tabanca yakaladığımızda, belki de bir insanın hayatını kurtarıyoruz. Arkadaşlarımızı kutlamak için Organize Suçlarla Mücadele Şubemize geldik. Güzel bir çalışma oldu. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek" sözlerine yer verdi.