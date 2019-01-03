İlçe Emniyet Müdürü Alev: "Çeşme yılbaşı tatilini huzurlu geçirdi"

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, "Asayiş yönünden Çeşme huzurlu bir yılbaşı tatili geçirmiş, herhangi bir asayiş olayı meydana gelmemiştir" dedi.

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve çeşitli birimlere ait amirlerin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyerek yılbaşı tatilinde Çeşme'nin asayişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Alev, İzmir'den gelen takviye ekiplerle birlikte, 28-31 Aralık tarihleri arasında yoğun güvenlik tedbirleri alındığını belirterek, "4 gün boyunca asayişe müessir büyük bir olay meydana gelmemiştir. Alınan yoğun tedbirler ve denetimler sırasında aranan şahıslar ve çeşitli suç unsurları ele geçirilse de, asayiş yönünden Çeşme huzurlu bir yılbaşı tatili geçirmiş, herhangi bir asayiş olayı meydana gelmemiştir" diye konuştu.

"4 gün boyunca toplam 566 polis görev yaptı"

İzmir Emniyet Müdürlüğünden takviye 66 personelin Çeşme'ye geldiğini belirten Alev, "İlçemizde yılbaşı tedbirleri kapsamında görev almak üzere İl Emniyet Müdürlüğümüz'den gelen takviye ekiplerle birlikte, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın ve Çeşme Kaymakamımız Hacı Mehmet Kara'nın talimatlarıyla, 4 gün boyunca toplam 566 polis görev almıştır. Emniyet mensuplarımız, yılbaşının huzur ve güven içinde kutlanmasını sağladılar" dedi.

"4 günde 7 bin 984 araç giriş yaptı"

Emniyet Müdürü Alev, 28-31 Aralık tarihleri arasında, Alaçatı ve Çeşme Otoban girişlerinden 7 bin 984 aracın giriş yaptığını belirterek, çıkış yapan araç sayısının da 6 bin 589 olduğunu açıkladı.

"7 hırsızlık zanlısı tutuklandı"

Asayiş ve narkotik olayları ile ilgili de bilgi veren Alev, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında toplam 1480 şüpheli şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılmış, bunlardan 18 şahsın aranması olduğu tespit edilerek, adli mercilere intikal ettirilmiştir. Boyalık ve Dalyan mahallelerimizde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak da 8 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 7'si tutuklanmıştır" dedi.

"2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi"

28-31 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde ele geçirilen suç unsurları hakkında açıklama yapan Emniyet Müdürü Alev, "Yapılan yoğun denetimler sonucunda, 2 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 14 dolu fişek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet dolu fişek ve narkotik maddelerle ilgili yapılan çalışmalarda da; 26,11 gram esrar ve skunk maddesi, 0,65 gram metafetamin uyuşturucu madde, 58 adet Lyrica uyuşturucu madde ile 2 adet de uyuşturucu madde hazırlamak için kullanılan ve bong adı verilen düzenek ele geçirilmiştir" dedi.

"601 araç sorgulandı"

Yılbaşı tatili boyunca yapılan trafik denetimleri hakkında da bilgi veren Gürcan Alev, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçemizde oluşturulan kontrol noktalarında toplam 601 araç sorgulanmıştır. Bu denetimler sırasında 180 araca çeşitli trafik suçlarından dolayı 68 bin 621 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 12 araç trafikten men edilirken, radar uygulaması sırasında, hız ihlali yapan 122 araca 36 bin 529 lira ceza kesilmiştir. 4 günlük süre boyunca, ilçe merkezimizde ve mahallelerinde toplam 8 maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir" diye konuştu.