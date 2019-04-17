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İlçe protokolünden Başkan Oran'a ziyaret

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve beraberindeki ilçe protokolü, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve beraberindeki ilçe protokolü, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.


Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve beraberindeki Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz ve Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulu ile birlikte Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı makamında ziyaret etti. Protokol üyeleri ziyaretinde, Oran'a başarı dileklerini iletti. Başkan Oran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarını ağırladı. İlçe sorunları ve yaklaşan yaz sezonu ile ilgili yapılan söyleşinin ardından ziyaret sona erdi.

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