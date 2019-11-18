İletişim Uzmanı Kızıldağ: "Türkiye'deki şirketlerin yüzde 96'sının aile şirketi"

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyeleri, "Başarı İçin, Gelişmek İçin; Mazeret Yok" konulu konferansa katıldı. İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, markalaşmaya dikkat çektiği konuşmasında, "Türkiye'deki şirketlerin yüzde 96'sının aile şirketi. Markalaşma çok önemli. Aile şirketlerinde 40 seneyi deviren şirket sayısı yüzde 10 civarı" dedi.

İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyelerine konferans verdi. Kemalpaşa ilçesindeki Saygılı Rulman da düzenlenen "Başarı İçin, Gelişmek İçin; Mazeret Yok" konulu konferans ilgiyle takip edildi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yaptıkları çalışmalar ve faaliyetlerle üyelerinin kişisel gelişimlerini her zaman desteklediklerini söyledi.

Saygılı, "Başarılarımıza güvenerek kibre kapılmayacağız, kerameti kendimizde görmeyeceğiz. Diklenmeden dik duracağız, zaferle değil sefere mükellef olduğumuzun bilinciyle hep daha çok çalışacağız. Daha çok gayret göstereceğiz. Görüyoruz ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tuttuğumuzda sahada ve masada sözümüzü dinletebiliyoruz. Ekonomimizin de, savunma sanayimizin de, ticaretimizin, ihracatımızın, istihdamımızın da başarısı buna bağlıdır" dedi.

Konferansta, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 96'sının aile şirketi olduğunu belirten İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, "Markalaşma çok önemli. Aile şirketlerinde 40 seneyi deviren şirket sayısı yüzde 10 civarı. Türkiye'de 100 yılı devirmiş 234 marka var. Geriye kalan yüzde 86 ilk 39 yılda kapanıyor, parçalanıyor" şeklinde konuştu. Hz Ali'nin, "Bahane, mazeret insanın kendisine söylediği en büyük yalandır" sözünü anımsatan Kızıldağ, "Üretmek, gelişmek, değişmek. Ölüm hariç hiçbir şey için 'mazeret yok' dedim. Bugüne kadar 2 milyon kişiye bu sözü tekrar ettirdim. Bugün de sizlerle beraber söylüyoruz" ifadelerini kullandı.