İletişim uzmanları öğrencilere yön gösteriyor

İletişimin usta isimleri ile bir araya gelen öğrenciler, mezuniyet sonrası kariyerlerini planlıyor.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, yıl boyunca kariyer gelişimine yönelik etkinlik ve uygulamalarıyla öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor. Düzenli olarak yapılan AW Reklam Çalıştayı gibi etkinliklerle öğrenciler sektör profesyonelleriyle buluşurken bu etkinliklere bir yenisi daha eklendi. EMCC Türkiye İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen “Mentor-Mentee Projesi” kapsamında 15 öğrenci, İzmir'de çeşitli kuruluşlarda görevli halkla ilişkiler ve reklam profesyoneli 13 iletişim uzmanından mentorluk almaya başladı. Program kapsamında İzmir Kurumsal İletişimciler Komitesi üyelerinin yanında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü uzun süredir iş birliği halinde olan mezunlardan, kurumsal iletişim uzmanlarından, pazarlama yöneticilerinden ve reklam ajansı yöneticilerinden de destek alındı. EMCC Ege Bölge Temsilcisi Gizem Dağ da hem iletişim uzmanlarına hem de öğrencilere sürecin işleyişi ile ilgili eğitimler verdi.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat öncülüğünde düzenlenen program, dörder aylık süreler halinde her öğretim yılında iki kez düzenlenecek. Önümüzdeki Ekim ayında başlayacak olan yeni dönemde, iletişim sektöründen yeni isimler de programa dahil olacak. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Özkan, İzmir'de özel sektörle iş birliği ile çeşitli projelerle yoğun olarak devam ettiklerini dile getirerek, “Öğrencilerimize birebir kariyer gelişimi desteği sağlayan bu program da başlatmak istedik. Salgın döneminde kariyer olanaklarının zorlaştığı bir süreçte öğrencilerimizin gelişimine sektörün deneyimli uzmanlarından destek almak bizi çok mutlu ediyor. Gelecek dönemde de sektörün önde gelen iletişim uzmanlarını programımıza katılmaya davet ediyoruz. Program; öğrencilerimizi gelecekteki iş hayatlarına hazırlamak, aynı ya da benzer meslekteki tecrübeli sektör profesyonelleri ile buluşturup onların mesleki beceriler ve tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda, yaşadıkları ortam ve koşullarda karşılaştıkları zorlukları aşmalarında, hedef koyma ve ulaşmadaki zorluklarını yenmekte, onlara mentorluk desteği sağlanması da hedefleniyor” diye konuştu.

Covid-19 salgını nedeniyle birçok görüşme çevrimiçi ortamda yapılırken projeye katılmaktan mutlu olduklarını dile getiren sektör profesyonelleri, “Kendi deneyimlerimizi geleceğin halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanlarına aktarırken biz de yeni nesilden tersine mentorluk da alıyoruz. Uzun sürecek kalıcı ilişkiler kuracağımız bu süreç bize çok şey katıyor. Bazı öğrenciler, bu programın ilk döneminin ardından yanımızda staj yapmaya da başladı” dedi.

Programa katılan öğrenciler ise “Salgın döneminde böyle bir programın içinde olmaktan çok memnunuz. Sektördeki değerli iletişim uzmanlarıyla birebir iletişim kurma fırsatımız oldu. Bizleri hayata hazırlayacak çok önemli deneyimlere sahip olduk” diye konuştu.